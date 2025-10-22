Зеленский подписал закон о финансировании армии в ноябре-декабре

Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон с изменениями в государственный бюджет, которые позволят финансировать армию в ноябре и декабре 2025 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

Зеленский поставил подпись под законом в день его принятия.

Верховная Рада решила увеличить расходы государственного бюджета почти на 325 млрд грн, из которых 156,1 млрд грн пойдут на денежное обеспечение военнослужащих, 99,1 млрд грн – на закупку вооружения и военной техники, 55,3 млрд грн – на другие расходы сектора безопасности и обороны (обеспечение деятельности, логистика, материальные потребности и т.д.).

Впервые военные расходы будут финансироваться за счет средств Европейского союза по инициативе ERA, которые обеспечено доходами от замороженных активов РФ.

Источник: Минфин