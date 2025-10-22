Зеленський підписав закон про фінансування армії в листопаді-грудні
Фото: пресслужба Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон зі змінами до державного бюджету, які дозволять фінансувати армію в листопаді й грудні 2025 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зеленський поставив підпис під законом у день його ухвалення.

Верховна Рада вирішила збільшити видатки державного бюджету майже на 325 млрд грн, з яких 156,1 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців, 99,1 млрд грн – на закупівлю озброєння та військової техніки, 55,3 млрд грн – на інші видатки сектору безпеки й оборони (забезпечення діяльності, логістика, матеріальні потреби тощо).

Вперше військові видатки будуть фінансуватися коштом Європейського союзу за ініціативою ERA, яку забезпечено доходами від заморожених активів РФ.

Джерело: Мінфін
Володимир Зеленськийзсубюджет-2025