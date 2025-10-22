Зеленський підписав закон про фінансування армії в листопаді-грудні
Андрій Водяний
Cтарший редактор новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський у вівторок підписав закон зі змінами до державного бюджету, які дозволять фінансувати армію в листопаді й грудні 2025 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.
Зеленський поставив підпис під законом у день його ухвалення.
Верховна Рада вирішила збільшити видатки державного бюджету майже на 325 млрд грн, з яких 156,1 млрд грн підуть на грошове забезпечення військовослужбовців, 99,1 млрд грн – на закупівлю озброєння та військової техніки, 55,3 млрд грн – на інші видатки сектору безпеки й оборони (забезпечення діяльності, логістика, матеріальні потреби тощо).
Вперше військові видатки будуть фінансуватися коштом Європейського союзу за ініціативою ERA, яку забезпечено доходами від заморожених активів РФ.
- 31 липня 2025 року Рада збільшила держбюджет на 412 млрд грн для фінансування армії.
- У серпні депутати ще раз змінили бюджет для перегляду невійськових видатків.
