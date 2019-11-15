100 млрд инвестиций, или Иностранный капитал в ОВГЗ - это хорошо?

По состоянию на 7 ноября 2019 года, инвестиции иностранцев в Облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) превысили 100 млрд гривен. И это отличная новость для страны. Однако многие задаются вопросом - так ли это хорошо? Есть ли риск того, что придет день, и иностранцы возьмут и резко продадут свои ОВГЗ на огромную сумму, создав проблемы для долгового рынка страны, и попутно выведут свои деньги, обвалив гривну. Может ли такое случиться? И второе, о чем часто думают люди, - то, что ОВГЗ - это ведь долг, и его нужно отдавать в будущем. А нужно ли стране брать в долг у иностранцев?

Для ответа на эти вопросы, стоит разъяснить то, как устроен рынок облигаций и с чем его есть. Главное, что нужно понять, - как формируется цена и доходность облигаций и в чем разница. Ведь обычно на рынке облигаций чаще говорят об изменении доходности, а не цены.

Смысл такой постановки вопроса заключается в том, что, оперируя доходностью облигаций, легче считать разные выпуски этих ценных бумаг, имеющие разные временные рамки и разные ставки купонного дохода.

Допустим, есть облигации номиналом и ценой равной $1000 на три года, с купоном $100 в год. Это означает, что человек получит 300 долларов купонного дохода и в конце получит $1000 номинала бумаги, всего $1300. Купонная доходность в этом случае будет 10% и фактическая доходность так же будет 10%. Но через год ситуация улучшается и доходность на рынке упадет, например, до 7,5% годовых. Цена облигации вырастает с $1000 до $1044 (опуская десятичные знаки). Это означает, что человек, покупающий эту облигацию в этот момент, потратив $1044, и в итоге за два года получит $1200, $200 в виде купона и $1000 номинала бумаги. Его прибыль будет составлять $156 ($1200 - $1044). А $156 как раз и будет соответствовать 15% прибыли к цифре $1044 (опуская десятичные знаки для упрощения). А 15% за два года и будет равно доходности равной 7,5% годовых.

Но в это же время Минфин выпускает новый подобный выпуск облигаций на три года номиналом $1000 с купонным доходом $75 в год, что будет соответствовать доходности 7,5%. И у нашей старой и новой облигации будет одинаковая фактическая доходность 7,5% годовых, но разная цена. Одна будет стоить $1000 по номиналу, а вторая $1044 выше своего номинала.

Далее еще через год допустим доходность на рынке вырастет до 8% годовых. В этом случае цена первой облигации с купоном 10%, которая будет погашена через год , упадет до цены $1018, поскольку именно эта цифра уравновесит ее с доходностью 8%. А новая облигация упадет в цене с $1000 до $991. И опять же цена на облигации будет разная и выше и ниже номинала, но у них будет одна схожая доходность.

В реальной жизни на рынке оборачиваются сотни разных выпусков облигаций с разным периодом погашения, с разным временем выпуска и с разным размером купонного дохода. И все они имеют разную цену. Но имеют примерно одинаковую доходность, если речь идет об схожих облигациях одного эмитента. Поэтому, когда люди говорят об облигациях, чаще всего они оперируют именно доходностью, а не ценой. Цена облигации не является индикативной, но, тем не менее, она есть.

И любое изменение спроса и предложения ведет к изменению цены и доходности облигаций. Причем, доходность, будучи универсальным мерилом для всех облигаций, полностью отражает и изменение уровня спроса и предложения на рынке, так же как и цена в других активах.

Рынок ОВГЗ - это именно рынок, где облигации свободно торгуются, и результатом этих торгов является изменение цены и доходностей облигаций. Они могут расти или падать в цене, а те, кто боится "черных лебедей", часто показывают ситуацию с позиции экстремумов, включают максимализм и фатализм, условно деля мир на строго черное и строго белое и считают, что облигация может стоить или 1000 по своему номиналу или 0, то есть ничего. Но между цифрой 0 и 1000 огромное расстояние.

В этом году доходность по ОВГЗ Украины падает, а это означает что спрос растет, опережая предложение. И цена вместе с доходностью по закону спроса и предложения реагирует на это путем понижения доходностей и ростом цены облигаций. Если в будущем произойдет наоборот и предложение начнет расти быстрей спроса, то это не будет означать то, что все сразу упадет до нуля. Вовсе нет, просто доходность по облигациям начнет расти.

То, что иностранцы купили к текущему моменту облигаций на 100 млрд гривен, означает, что они создали дополнительный спрос на ОВГЗ. И во многом за счет этого доходность по гривневым облигациям упала к текущему моменту почти до 13% годовых, с уровня 19% в начале года. То есть цена облигаций выросла. И теперь за счет этого Министерство финансов может занимать под меньший процент. Если иностранцы выйдут из ОВГЗ, то они создадут избыток предложения, который будет уравновешен ростом доходности, то есть падением цены на облигации. И доходность гривневых облигаций, вероятно, вернется к значению 18-20%. Но ничего катастрофичного не произойдет, просто измениться цена и доходность.

С другой стороны, стоило ли привлекать иностранный капитал в ОВГЗ?

Да, стоило, потому что без их 100 млрд гривен совокупный спрос был бы меньше и доходности бы не упали так сильно. И Минфину пришлось бы занимать по большим ставкам. А это бы означало, что отдавать бы как раз бы пришлось больше. То есть приток иностранных денег снижает уровень обременений по государственному долгу, а не наоборот. И поэтому да! Нужно привлекать, в том числе иностранный капитал в ОВГЗ, потому что это увеличивает спрос и тем самым позволяет сократить долговое бремя, а не увеличивает его.

Поэтому это хорошо, что иностранцы покупают ОВГЗ, и в этом нет ничего страшного. Иностранцы, как я считаю, пришли в Украину надолго, поскольку их приход был связан с нормализацией ситуации в стране, и тем, что ОВГЗ стали им более доступны для приобретения за счет установления связи между депозитарием НБУ и международным депозитарием Clearstream, чего раньше не было, и с тем, что страна идет по пути либерализации валютного рынка. Если все эти достижения сохранятся, то иностранный капитал из ОВГЗ никуда не уйдет, ни сейчас, ни через 3 года, ни через 10 лет. Одних инвесторов будут сменять другие и процесс рефинансирования может быть вечным. Вопрос лишь в цене, а точнее в доходности облигаций.