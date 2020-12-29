Бюджетный кризис-2020 почти пережили. Но подобное может повториться и в 2021 году

1. Навіть після того, як міжнародні партнери врятували уряд України від кризи неплатежів наприкінець грудня, бюджет сильно недовиконується. Станом на 28 грудня, неоплачені фінансові зобов’язання Державного казначейства становлять 17 млрд. Порівняйте цю цифру з 3,7 млрд на кінець 2019 року, коли бюджет теж важко виконувався. Більше 7 млрд неоплачених зобов’язань – захищені видатки.

2. Недовиконання плану по видатках становить майже 90 млрд, з яких на 10 млрд не відкрило асигнувань Міністерство фінансів та 61 млрд не використали розпорядники коштів – або їм не дало використати Держказначейство через відсутність грошей. (Ще 18 млрд становить економія на обслуговуванні державного боргу та гарантійних зобов’язань).

Від обіцянки міністра фінансів повністю профінансувати дефіцит бюджету в цьому році ситуація явно дуже далека. Подивимось, скільки встигнуть витратити коштів за наступні три дні, які залишилися до Нового року. Якщо будуть прямо зараз "вивалювати" велику суму – Нацбанку не позаздриш, удар буде і по курсу гривні, і по цінах.

3. Бюджетом на наступний 2021 рік запрограмовано повторення бюджетної кризи. Залучити ресурси, необхідні для виконання цього бюджету, без дуже чіткої співпраці з Міжнародним валютним фондом неможливо.

Точки напруження в цій співпраці вже видно – це і відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, і сам по собі неякісний бюджет-2021, який треба переглядати, і побоювання за незалежність Національного банку, які ще довго нікуди не дінуться.

Читайте также Нацбанк потрібно ізолювати від президента і Кабміну. Чому це так важливо

Немає сумнівів, що олігархи та проросійські сили всередині Україні спробують створити нові приводи для зриву співпраці з Фондом. На жаль, вони значно посилилися цього року і мають всі можливості створювати проблеми для країни. Якщо вплив олігархів на уряд та політичну систему не буде зменшено, 2021-й, замість року відновлення після кризи, стане черговим роком боротьби за фінансове виживання.

Найкраще було б прямо в січні переглянути бюджет 2021-го – знизити дефіцит та привести до реальності прогноз доходів.

Не вірю, що на це піде уряд, який сам і створив бюджетну кризу, але депутати можуть, принаймні, поставити в Верховній Раді питання про перегляд. Це був би правильний та відповідальний крок в нинішній ситуації.

Оригінал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.