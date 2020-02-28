Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.02.2020, 09:02

Экономика эпидемии: коронавирус достучался до финансовых рынков. Кризис, привет?

Михаил Федоров

аналитик ИГ Универ

Коронавирус 2019-nCoV бушует уже почти два месяца, а финансовые рынки отреагировали только сейчас. Что происходит и ждать ли экономического коллапса

На этой неделе финансовые рынки мира рухнули из-за угрозы коронавируса 2019-nCoV. Но у людей, вероятно, возникает вопрос, а почему это произошло именно сейчас, ведь вирус бушует уже почти два месяца.

А случилось это из-за оценки влияния вируса на мировую экономику. И тут я бы уточнил, что речь идет именно об экономике, а не о самом вирусе. Ведь проблема коронавируса имеет две стороны вопроса. Первый, о котором я, не будучи медиком и биологом, судить не могу, и второй - это влияние данного вируса на экономику мира. Очень важно отделять эти вопросы друг от друга, чтобы не получилась каша в голове.

Как бы грубо и кощунственно это не звучало, но для экономики не так важно сколько людей заболеет и сколько умрет, ведь в мире есть болезни, которые уносят миллионы жизней ежегодно, но экономисты эти болезни не видят. Для экономики, если сформулировать точнее, вред наносит остановка экономической деятельности людей из-за вируса и карантина. В Ухане погибли 2 500 человек, но вред экономике наносит то, что 11 млн человек из-за вируса уже длительное время не работают. Не производят и не потребляют товары и услуги в обычном режиме. А в целом в Китае в той или иной степени карантину подвержена большая часть населения страны.

Еще совсем недавно мировые деньги не сильно боялись вируса, и считали, что даже несмотря на простой китайской экономики, влияние коронавируса будет ограниченным.  Инвестиционное сообщество конечно же понимало и осознавало всю широту проблемы того, что Китай сейчас несет огромные потери. Потребление нефти еще в начале февраля рухнуло на четверть. До 70% сталелитейных предприятий в КНР либо простаивают, либо снизили производство. А по снижению потребления этих ключевых товаров можно сделать вывод о том, что действительно значительная часть экономики сейчас не работает. И масштабы действительно очень велики.

Но деньги думали, что если ситуация не затянется, то влияние вируса на экономику будет иметь V-образную форму, при которой, после завершения карантина, экономика Китая быстро восстановится до прежнего уровня, а потерянные показатели наверстают за счет увеличения процента загрузки производственных мощностей и до конца года в основном потери будут отбиты. Условно говоря, если обычно загрузка производственных мощностей составляет 75%, а в первом квартале из-за вируса она упала до 50%, то все потери будут отбиты, если в последующие кварталы загрузка вырастет до 80-85%, что в среднем за год даст нужные 75%.

Мысль в данном случае проста. Если сейчас завод Foxcon, производящий iPhone, простаивает, то это не так страшно. Ведь спрос на смартфоны в мире в целом по году никак не изменятся, и за счет увеличения мощности в будущих периодах, весь производственный разрыв со спросом удастся закрыть. В сегодняшней экономике балом правит совокупный спрос, и именно от его величины зависит то, как будет развиваться экономика мира.

А временная остановка заводов - это не проблема. Оптимисты рассчитывали, что уже в середине февраля удастся начать перезапуск экономики Поднебесной. Важно еще то, что Китай начал вливать в свою экономику огромные деньги, что в конечном итоге должно сгладить негативное влияние от карантина на совокупный спрос внутри страны. 
Оценка МВФ о том, что при «хорошем варианте» из-за вируса мировая экономика лишится всего 0,1% мирового роста экономики, как раз и является отражением прошлого отношения рынков.

Но коронавирус распорядился по-другому. К понедельнику, 24 февраля, в Корее и Италии было зафиксировано большое количество заражений. Плюс к этому - в самом Китае были отмечены случаи повторного заражения вирусом.  И эти две новости своим появлением усилили позиции "плохого варианта" в мировой экономике, где вариант с V-образной формой развития событий может не сработать.

Распространение коронавируса на другие страны и его затягивание может привести к тому, что и в других странах  десятки, а может и сотни миллионов людей так же окажутся в карантине. Экономика Китая не сможет быстро восстановиться, а более длительный простой уже не удастся отработать за счет будущего увеличения загрузки производственных мощностей, поскольку условный "кассовый разрыв" коснется уже совокупного спроса и приведет к его снижению.

Прочность экономики не безгранична. К примеру, в Китае был проведен опрос среди 1506 малых и средних предприятий. Его данные показали, что 85% из них израсходуют все свои запасы наличности через три месяца, ведь многие продолжают платить зарплаты своим сотрудникам, несмотря на остановку деятельности. Длительный простой поставит эти компании в очень сложное положение. 

Сейчас многие неработающие люди, находящиеся в карантине, продолжают получать зарплату, и их неизрасходованный доход в "хорошем варианте" в будущем будет потрачен. В плохом варианте, компании не смогут платить им зарплату длительное время и будут отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а это уже ударит по доходам населения Китая и отразится на внутреннем спросе.  В этом случае будет падение как совокупного спроса, так и предложения, и в будущем догонять и отрабатывать будет уже нечего.

Поэтому финансовые рынки и начали падать только сейчас. Мировой капитал усомнился в "хорошем варианте" с V-образной формы развития событий, в который верил, а, возможно, хотел верить до 24 февраля. 

Еще по теме

Читайте также

Так ли страшен коронавирус, как о нем говорят? Отвечает министр здравоохранения 25.02.2020Коронавирус. Белый дом запросил у Конгресса $2,5 млрд 25.02.2020
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: Михаил Федоров, глобальная экономика, коронавирус 2019-nCoV﻿
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 