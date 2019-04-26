Налоговая амнистия от Зеленского. Очередной популизм?

Днями переможець президентських виборів Володимир Зеленський, точніше, його команда, назвала шість пріоритетів в податковій політиці. Назвали без пояснень, чому обрані саме ці пріоритети, які проблеми мають бути вирішені. Не представили й розрахунків впливу змін в податковій політиці на бюджет країни, не описали переваг для бізнесу та громадян. Жодних деталей. Можливо, з часом ми дізнаємося більше деталей про рішучі реформи. Проте сьогодні можемо лише здогадуватися, що мала на увазі команда Зеленського, а тим більше він сам.
Справді, кожен з пріоритетів заслуговує на увагу. По деяким вже написано багато, наприклад, податок на виведений капітал. Не таким вже і новим гаслом в політиці є й податкова амністія, декілька законопроектів навіть були зареєстровані у Верховній Раді. Проте реалізувати майже нічого так і не вдалося. Хіба що податковий компроміс, який сама держава та експерти визнали провальним.
Головним аргументом, чому податкова амністія не може бути реалізована, експерти називають зобов’язання країни перед Міжнародний валютним фондом. Хтось критикує політику МВФ, так і не дізнавшись причин, чому організація наполягає відмовитися від проведення податкової амністії.
Інші переконані, що Фонд можна переконати в зворотному, напевно, покладаючись на свої кращі комунікаційні здібності, вміння аргументувати та переконувати. Мені здається, що нам всім бракує фахової дискусії, починаючи з термінології, постановки цілей для проведення податкової амністії і закінчуючи вивченням досвіду країн, які її провели.
Отже, амністії використовувалися неодноразово і в різних країнах, зокрема: Австралії, Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Греції, Ірландії, Італії, Новій Зеландії, Португалії, Іспанії, Швейцарії, США. Серед країн, що розвиваються, податкові амністії були проведені у Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Еквадорі, Індії, Панамі, Перу, Мексиці, РФ, Туреччині. Правда, більшість з них були проведені у 90-х роках і на початку 2000-х років. Тим не менш, цей досвід вартий уваги.
До речі, саме МВФ у 2008 році опублікував власне дослідження "Податкові амністії. Теорія, тренди та деякі альтернативи", в якому детально описано та порівняно податкові амністії в різних країнах.
Чимало речей про податкову амністію я дізналася саме з цього дослідження, ще коли працювала заступником міністра фінансів. Окрім того, я мала можливість працювати з експертами, міністерствами та відомствами з різних країн. Ми ретельно вивчали цю ідею. З тих часів я не є прихильником податкової амністії і в мене є чимало аргументів "проти". Тим не менш, дискусія передбачає занурення у більш практичні речі, тому почнемо.
Отже, країни та держави вводили податкові амністії з різних причин. Серед найбільш поширених:
Зазвичай, податкова амністія визначається на обмежений період часу та для певної групи платників податків або видів податків (наприклад, податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб, внесків соціального страхування), стосовно задекларованих чи незадекларованих податкових зобов’язань платників податків та передбачає прощення:
За загальною філософією, податкова амністія – це договір між податковою адміністрацією та платником податків, згідно з яким останній зобов'язується сплатити, протягом більш тривалого періоду, загальну суму податків, плюс/мінус відсотки та пені, засновані на здатності платника податків платити, в залежності від обраного виду податкової амністії.
Законотворцям варто усвідомлювати, що рішення про ухилення від сплати податків - це фактично компроміс між вигодами від ухилення від сплати податків та витратами на їх виявлення. Очевидно, що вигоди в основному є грошовими (сума ухиляння від сплати податку), а витрати - функцією великої кількості змінних, які можна класифікувати за двома категоріями: ті, які перебувають під прямим контролем уряду, і ті, які залишаються на розсуд платників податків, своєрідною перевагою, і це є соціальною відповідальністю.
Окрім того, не можна не брати до уваги наступні висновки науковців з численних досліджень щодо податкової амністії, а саме:
Простими словами, для тих, хто ухиляється від сплати податків, тобто громадян, для яких вигоди ухилення від сплати податків є вищими за її розкриття податковими органами, амністія не має прямого впливу на їх рівноважний компроміс. Вони продовжуватимуть ухилятися від оподаткування. Особливо це стосується країн, де боротьба з корупцією є вкрай неефективною.
Давайте подивимося на висновки проведених податкових амністій в світі, за даними МВФ:
В результаті свого дослідження, МВФ приходить до ключового висновку - якщо уряд прагне ввести податкову амністію, необхідно дотримуватися певних принципів, щоб обмежити недоліки програми.
По-перше, органи влади повинні визначити причини проблем невиконання податкової політики, які вони прагнуть поліпшити. Вони, ймовірно, потраплять в одну з двох категорій: неефективне адміністрування доходів або невідповідна система податкової політики.
По-друге, після того, як було виявлено джерело невідповідності податкового законодавства та до введення податкової амністії, має бути запроваджена програма реформ, яка спрямована на вирішення існуючих проблем; ця програма повинна бути достовірною (наприклад, достатні ресурси, з точки зору фінансування або персоналу; ці реформи повинні бути широко поширені серед громадськості, щоб сигналізувати про зміну режиму).
Варто пам’ятати, що податкові амністії є поганою альтернативою напруженій роботі з поліпшення податкової системи, зміцненню правової бази та спроможності податкової адміністрації. При цьому, зміцнення останніх двох, зокрема, потребує часу, величезних зусиль і ресурсів.
Врешті решт, політики не повинні спокушатися сприйнятими "легкими виправленнями" через податкові амністії, які можуть призвести до певних короткострокових прибутків за рахунок довгострокових зусиль з реформування податкової політики та модернізації податкової адміністрації. Водночас слід докласти всіх зусиль, щоб проаналізувати основні політичні та адміністративні проблеми, які призвели до запропонованої податкової амністії, розробити стратегії, які будуть вирішувати ці основні проблеми, та визначити альтернативні політики, які можуть призвести до стабільного поліпшення у платників податків виконання та податкові надходження.
Щиро сподіваюся, що дискусія навколо пріоритетів, визначених командою Володимира Зеленського, набуде подальшої дискусії щодо цілей, головних пріоритетів та переліку проблем, які податкова амністія може вирішити. І головне – така ідея точно не має бути спробою нового президента відмежуватися від попередньої влади виключно заради популізму. Особисто я чекаю на змістовну дискусію та переконливі аргументи.