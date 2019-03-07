Налог на выведенный капитал - очередной каприз богатых?

Люди не любят платить налоги. А все потому, что они их просто не понимают. Будем честны, многие даже понятия не имеют, какие налоги они платят, по каким ставкам, какими льготами пользуются. Не знают и выгод, которые они получили или не получили от снижения налогов.

Таких избирателей легко заманить просто красивой риторикой. Собственно говоря, чем и пользуются политики, которые часто сами далеки от истины, путаются в терминологии, не понимают суть и механизмов администрирования налогов, а потому легко управляют общественным сознанием.

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"Мы боремся за налоги, потому что мы не согласны с тем, что справедливо и что должно делать правительство", - говорит Марджори Э. Корнхаузер, профессор права университета Тулейн. (Новый Орлеан, США). По его мнению, если бы мы знали о налогах больше, у нас все еще были бы разногласия, но по крайней мере наши дискуссии были бы более рациональными и привели бы к более последовательной политике.

И это проблема не только Украины, к сожалению. Посмотрите, к чему привела конкуренция за налоги в мире. Развитые страны снижают налоговую нагрузку посредством снижения ставок налога на прибыль. В развивающихся странах конкуренция характеризуется предоставлением налоговых льгот, что также приводит к снижению эффективных ставок налога на прибыль.

По оценкам ОЭСР, потерянные доходы от снижения налога на прибыль составляют ошеломляющие $1-4 трлн в год. Чтобы сбалансировать бюджеты, страны прибегают к повышению налоговой нагрузки на потребление и рабочую силу. Простыми словами – увеличиваются ставки НДС и акцизов, который платят конечные потребители – люди, а также налоги на зарплату. То, что справедливо для бизнеса, абсолютно несправедливо для граждан страны, - так получается?

А теперь давайте посмотрим на идею введения налога на выведенный капитал с точки зрения справедливости.

Существующая модель налогообложения бизнеса предельно понятна - налог на прибыль платится с разницы между заработанными доходами и понесенными расходами, ставка налога на прибыль составляет 18%. Нет прибыли – нет налогов.

Предлагаемая модель налога на выведенный капитал тоже предусматривает уплату налога на прибыль. Однако платится он только в том случае, если заработанная прибыль выплачивается собственникам бизнеса в виде дивидендов. Нет прибыли - нет дивидендов – нет налогов.

Для человека, который не разбирается в налогах, обе модели и оба утверждения покажутся логичными и справедливыми. Нет прибыли – нет налогов. А что, если прибыль у компании есть? Тогда в первом случае компания заплатит налог на прибыль, а во втором случае уплата налога напрямую зависит от решения собственника бизнеса, выплачивать ли дивиденды. И никто его не обяжет это сделать.

Идеологи и сторонники налога на выведенный капитал утверждают, что собственник не будет забирать деньги из бизнеса, они ему пригодятся для развития бизнеса. И часто апеллируют к улучшению жизни самих сотрудников предприятия, мол зарплаты повысятся.

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Информированный в налогах избиратель спросит, а что мешает сегодня собственнику бизнеса поднять заплату своим сотрудникам, если бизнес прибыльный? По сути дела, речь идет только о размере дивидендов, которые получит или не получит собственник. И будет прав. Значит не так уж и заботит собственника бизнеса его сотрудники. Тогда кому выгоден налог на выведенный капитал?

По скромным подсчетам сумма потерь бюджета от введения налога на выведенный капитал составит 45-50 млрд грн. Компенсировать такие потери можно за счет увеличения ставок других налогов с одновременным снижением государственных расходов.

"Есть очень лимитированное количество расходов, которые можно сократить, и это будет огромным вызовом для той политической силы, которая это сделает", - говорит замминистра финансов Сергей Верланов, и я с ним согласна. Тогда какие налоги следует резко увеличить, чтобы покрыть дефицит бюджета? Это снова налоги на потребление и рабочую силу, собственно говоря то, с чего я начала.

Налоговое невежество не просто деструктивно и вредно, а и слишком дорого для страны. И яркий тому пример – протесты во Франции. Французский президент Макрон во время своей избирательной компании предлагает снизить налог на прибыль бизнеса с 33,3% до 25% в течении пяти лет. Он посчитал, что это будет стоить стране чуть больше 10 млрд евро.

В его программе также было анонсировано повышение ставок экологического налога, что принесло бы государству более 12 млрд евро. Фактически это компенсатор потерь бюджета страны от снижения налогов. Избиратели почитали программу, сделали свой выбор и Макрон стал президентом.

А вскоре по всей стране начались акции протестов, люди вышли на улицы якобы против "несправедливой политики правительства", а по сути против программы кандидата в президенты, за которого они успешно проголосовали. Ведь причиной акций протестов стало повышение цен на топливо, как результат повышения экологического налога. Так в чем несправедливость? Ведь все эти меры были анонсированы в программе кандидата в президенты.

"Демократии нуждаются в информированном избирателе, чтобы функционировать должным образом" - в заключение говорит Корнхаузер.

Сложно не согласится с ним, особенно в год выборов в нашей стране, когда кандидаты в президенты умело бравируют яркой риторикой и раздают пустые обещания гражданам.