Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет налоговую мораль как "внутреннюю готовность граждан и бизнеса платить налоги".

Налоговая мораль состоит из нескольких взаимосвязанных элементов.

Всемирный банк предлагает одну из теорий к пониманию этих взаимосвязей, в основе которой лежит доверие, помощь и содействие в уплате налогов, а также обеспечение соблюдения всеми законов. Теория утверждает, что доверие определяется степенью того, насколько налоговая система справедлива, сбалансирована, основана на принципе взаимности и подотчетности представителей власти.

В отчете ОЭСР "Налоговая мораль. Что мотивирует людей и бизнес платить налоги?" говорится, что все страны и заинтересованные стороны могут извлечь выгоду из более глубокого понимания того, что мотивирует налогоплательщиков платить налоги и соблюдать налоговые правила.

Безусловно, доверие граждан и бизнеса к власти – один из ключевых факторов. Мы все говорим, что чем меньше доверия к правительству, тем больше желание сэкономить на налогах.

Но есть множество других факторов, почему одни платят налоги, а другие нет.

Как пишется в отчете, налоговая мораль выше в странах с высокими налогами. И хотя между странами существуют значительные различия, общая картина такова, что страны с высоким соотношением налогов к ВВП имеют более высокую налоговую мораль, что может говорить о наличии фискального договора между налогоплательщиками и государством, готовностью граждан платить налоги в обмен на эффективные государственные сервисы.

Кроме того, новые данные социальных опросов говорят о том, что возраст, образование, пол, религия и доверие к правительству влияют на уровень налоговой морали.

Люди более старшего возраста, более образованные и религиозные имеют стабильно более высокий уровень налоговой морали на глобальном уровне, как и женщины в целом.

Очевидно, что люди с низким уровнем налоговой морали попытаются полностью избежать уплаты налогов либо будут платить меньшие суммы, тогда как люди с высоким уровнем налоговой морали будут придерживаться налоговых правил, должны образом прочитают налоговый кодекс и оплатят налоги сполна.

Большинство граждан платят налоги, поскольку они удерживаются работодателем. Другой вопрос – самостоятельное декларирование доходов гражданами, предпринимателями и бизнесом.

Конечно, можно продолжить разговор о доверии (недоверии) граждан и бизнеса к власти, о непрозрачных государственных финансах, неэффективном государственном управлении и коррупции в нашем стране, но из такой дискуссии мы не узнаем ничего нового.

Могут ли этические устои человека влиять на его решение платить или не платить налоги? – в такой дискуссии я вижу определенную ценность для общества и государства в целом.

Однако сперва важно договориться о красных линиях, за черту которых мы переходить не будем. В мире финансов существует два понятия уклонения от налогов – tax avoidance и tax evasion. Разница между ними в том, что первое является законным, а второе – преступлением.

В Украине мы называем законное налоговое уклонение – налоговой оптимизацией, а незаконное – мошенничеством. Было бы очень сложно дать этическое оправдание мошенничеству, тогда как дискуссия об этичности налоговой оптимизации может иметь место в обществе.

Поэтому в дальнейшем мы будем говорить исключительно об этических аспектах налоговой оптимизации, предполагая, что законы все-таки соблюдаются.

Итак, налоговому законодательству часто не хватает ясности, это затрудняет налоговым органам доказать факт того, что налогоплательщиком закон был умышленно нарушен. Ведь, по сути, налогоплательщик может оптимизировать налоги, уменьшать их так, как это разрешено законом. И мало кто задумывается, насколько это является этичным.

В своей статье Пол Кивени, выпускающий редактор The Conversation UK и ученый, изучающий деловую этику, пишет о непосредственной связи оптимизации налогов с этическими устоями человека. По его словам, этические основы — это принципы, нормы и ценности, которые управляют индивидуальными или групповыми убеждениями и поведением. Они могут формировать то, что люди считают важным – например, справедливость, заботу о себе или других, лояльность и свободу – и судить о том, что правильно или этично, а что неправильно или неэтично.

Философы обсуждали эти этические основы на протяжении столетий, в целом выдвигая три различных точки зрения, которые стоит рассмотреть в контексте этичности или неэтичности оптимизации налогов.

Деонтологическая этика – этика, основанная на соблюдении правил, положений, законов и норм. Такой подход предполагает, что "то, что правильно" определяется как то, что больше всего соответствует ответственности и долгу человека перед обществом.

Согласно философии Иммануила Канта, в идеях чистый разум говорит свое последнее слово, именно благодаря наличию воли человек может совершать поступки, исходя из принципов. И поскольку для Канта человек – всегда высшая цель, то его императив "поступай так, чтобы принцип твоей воли всегда мог быть и принципом всеобщего законодательства" говорит о том, что личная выгода одного человека никогда не может быть основой нравственного учения. Личная выгода не может стать всеобщей, а значит соблюдение законов и есть основным благом для общества.

Соответственно, если следуешь букве закона в вопросах уплаты налогов, пользуешься только законными механизмами оптимизации, — это вполне этично.

Консеквенциализм (утилитаризм) – согласно этой системе убеждений, поведение этично, если результат выгоден для наибольшего числа людей, даже если за это приходится платить.

Иеремия Бентам и Джон Милль провели синтез понятий долга и желания в концепции счастья, которое рассматривается как единственная конечная цель человеческой жизни. По утверждению Бентама, счастье человека зависит не только от собственных интересов, а также от интересов других. Милль считает, что высшей формой реализации утилитаристских ценностей является самопожертвование ради счастья других. Максимизация всеобщего счастья – ключевая идея утилитаристов. И в такой философии, уплата налогов – очевидный способ добиться перераспределения, чтобы каждый что-то получил.

Сторонники консеквенциализма могут сделать вывод, что стратегии ухода от налогов неэтичны, поскольку уклонение одних от уплаты налогов увеличивает расходы всех остальных и снижает выгоды, получаемые обществом в целом.

Аретология или этика добродетели Аристотеля – согласно этому подходу, этическое поведение — это то, что позволяет человеку достичь своих высших моральных качеств. Соответственно, правильным является то, что позволяет человеку достичь своих высших моральных качеств.

Аристотель считает, что главная суть этики – направление свободной и разумной деятельности души к доброму. Исходя из этого, если человек уклоняется от уплаты налогов, но при этом оказывает финансовую поддержку учреждениям и организациям (занимается благотворительностью), принося тем самым пользу обществу, не будет считаться неэтичным.

Не удивительно, что те, кто использует налоговую оптимизацию и помогают людям, часто называют себя филантропами. Но не всегда сумма недоплаченных налогов соизмерима с суммой, направленной на благотворительность. Насколько это нравственно по отношению к обществу?

В заключение хотелось бы вернуться к отчету ОЭСР и поговорить о важности повышения налоговой морали в нашем обществе. Сегодня в центре внимания мобилизации внутренних ресурсов стран находится международная налоговая политика и наращивание потенциала налоговых администраций.

Это привело к появлению ряда новых инструментов, стандартов и подходов для решения проблем, связанных с оффшорным богатством физических лиц и агрессивным налоговым планированием транснациональных корпораций.

Удивительно, пониманию и улучшению налоговой морали уделяется сравнительно мало времени. Глубокое понимание проблемы, почему одни люди платят налоги, а другие нет, может помочь правительству разработать механизмы, направленные на повышение налоговой культуры в нашей стране.

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