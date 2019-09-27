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27.09.2019, 21:53

Пока МВФ не хлопнул дверью перед Украиной. Но есть одно "но"

Сергей Фурса

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Пока Международный валютный фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу. Без него мы не сможем пройти следующий год

Украина может протянуть без Международного валютного фонда три-шесть месяцев. Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности.

И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу.

МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального банка незыблема.

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Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те $4 млрд, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно.

Поэтому любой украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ. И не важно, то ли это болезненное повышение тарифов перед выборами, то ли необходимость разрубить гордиев узел с Коломойским. И пока иностранные инвесторы верят в логику. И верят, что президент Зеленский сделает правильный выбор.

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Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы, если за три-шесть месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…

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Теги: МВФ, делегация мвф
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