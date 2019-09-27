Пока МВФ не хлопнул дверью перед Украиной. Но есть одно "но"

Украина может протянуть без Международного валютного фонда три-шесть месяцев. Потом без программы, без сотрудничества с Фондом, нас ждут большие экономические неприятности.

И логично было бы предполагать, что выбора нет. И мы обречены на сотрудничество. И пока МВФ не хлопнул дверью. Пока сохраняется конструктивный диалог. И пока Фонд просто ждет, что Украина сделает свою домашнюю работу.

МВФ нуждается в гарантиях, что красные линии никто переходить не будет. Что переговоров с Коломойским нет и не будет. И что независимость Национального банка незыблема.

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Без МВФ мы не сможем пройти следующий год, когда нас ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. А иностранные инвесторы не будут поддерживать Украину в том случае, если поймут, что власть не готова сотрудничать с МВФ. Точно также, те $4 млрд, зашедшие в ОВГЗ в этом году, попросятся на выход. А значит будут продавать гривну и покупать доллары. Это очень больно.

Поэтому любой украинский президент обречен сделать все, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ. И не важно, то ли это болезненное повышение тарифов перед выборами, то ли необходимость разрубить гордиев узел с Коломойским. И пока иностранные инвесторы верят в логику. И верят, что президент Зеленский сделает правильный выбор.

Но есть одно но. МВФ не имеет альтернативы, если за три-шесть месяцев мы не подружимся с Россией и не начнем получать деньги от Путина…