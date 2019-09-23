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Зеленский обсудил ситуацию вокруг ПриватБанка с миссией МВФ

Зеленский обсудил ситуацию вокруг ПриватБанка с миссией МВФ
23.09.2019, 14:27

Президент заявил, что поддержит расследование злоупотреблений в банковском секторе

Президент Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсуждалась новая программа сотрудничества Украины с МВФ.

"Стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию по ПриватБанку", - сказано в сообщении.

Подробности разговора о ПриватБанке не приводятся.

Зеленский в ходе встречи отметил, что Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора. Он в очередной раз заявил о поддержке независимости центробанка.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе",  - сказал он.

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Владимир Зеленский МВФ ПриватБанк игорь коломойский
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