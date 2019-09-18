Коломойский об обвинениях Гонтаревой: "Готовимся к суду"

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Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка (НБУ) Валерией Гонтаревой из-за обвинений олигарха в травле. Об этом он сообщил LB.ua.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Бизнесмен уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах (лондонском - ред.) бегать буду", - сказал Коломойский.

Вечером 17 августа Валерия Гонтарева сказала в интервью Lb.ua, что подозревает Игоря Коломойского в поджогах ее дома и автомобиля невестки.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз", - сказала она.

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