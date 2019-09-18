Гонтарева рассказала, кого подозревает в атаках на нее

Экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева считает, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский. Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз", - сказала Гонтарева.

Она также отрицает версии, что сама устроила два поджога, чтобы просить политическое убежище на Западе.

"Но это же бред! Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" - сказала Гонтарева.

Гонтарева заявила, что больше не знает о других своих врагах, кроме Коломойского.

"Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны", - сказала она.

На уточняющий вопрос издания о том, что главным, кого подозревает Гонтарева, является Коломойский, экс-глава НБУ ответила: "Да".

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