Зеленский пообещал защищать независимость НБУ

Президент Владимир Зеленский пообещал защищать независимость Национального банка, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, с сегодняшнего дня требование об обязательной продаже валютной выручки не действует.

"Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За это и за другое должны поблагодарить НБУ. Я убежден, что это результат его независимости, я буду ее уважать и защищать", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что НБУ отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений.

Решение было принято в рамках валютной либерализации, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине.

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С 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте, который снял порядка 30 ограничений на валютном рынке.

С 1 марта норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом была снижена с 50% до 30% .