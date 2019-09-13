Предприниматели против кассовых аппаратов. Почему?

Пристрасті навколо розширення кола суб’єктів, для яких застосування касових апаратів є обов’язковим, не вщухають. Цікаво, якщо в 2015 році підприємці на захист своєї позиції використовували цілий ряд аргументів проти - висока вартість касових апаратів, завеликі штрафи, складне законодавство, зайва паперова робота, то на цей раз прийняття у першому читанні законопроектів №1073 та №1053-1 підприємці зустріли із гаслом "Почніть з інших, нас не чіпайте".

Завеликі штрафи вже скасовані, новим законопроектом дозволено використання програмних РРО (реєстраторів розрахункових операцій) разом із класичними або замість них, спрощено реєстрацію касових апаратів та програмних РРО, в тому числі шляхом онлайн реєстрації через електронний кабінет. Розрахунковий документ може бути складений в електронній формі у вигляді QR-коду для зчитування, який можна отримати електронною поштою. А ще створена нова Державна податкова служба з новим керівником Сергієм Верлановим, який має добру репутацію, довіру з боку бізнесу та рішуче налаштований на справжні реформи.

Отже, старі аргументи вже не працюють, а нових ще не придумали.

Які ж насправді причини, чому підприємці не хочуть додаткового контролю?

Небажання декларувати справжні доходи

Згідно ст. 296.10 Податкового кодексу, РРО не застосовуються фізичними особами – підприємцями (ФОП), платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує один мільйон гривень. При перевищенні в календарному році обсягу доходу понад один мільйон гривень застосування РРО є обов’язковим.

Зазвичай, підприємці сфери торгівлі, харчування, ювелірного бізнесу використовують другу групу спрощеної системи оподаткування. І, хоча дозволений річний ліміт доходу встановлений на рівні 1,5 млн гривень, підприємці намагаються контролювати саме один мільйон, аби застосування РРО не стало обов’язковим.

Нещодавно була у великому меблевому магазині, бухгалтер перед тим, як дати мені термінал для сплати банківською карткою, перевірила, чи не перевищені ліміти ФОПів, які використовуються. Терміналів у неї було щонайменше три.

В разі перевищення платниками податку встановленого об'єму річного доходу, доведеться або перейти у іншу групу з великим об’ємом річного доходу і збільшеним рівнем оподаткування, або взагалі відмовитися від спрощеної системи оподаткування.

Небажання сплачувати більші податки

Платники другої групи єдиного податку сплачують щомісячно фіксований розмір єдиного податку (ЄП) та ЄСВ, загалом на рік максимальний рівень сплаченого ЄП та ЄСВ у 2019 році складатиме 21031,92 грн. Тобто податкове навантаження складає всього 1,4% від встановленої суми граничного ліміту доходів.

Платники третьої групи єдиного податку сплачують щомісячно 5% від річного обороту та фіксований розмір ЄСВ (однаковий рівень з другою групою). Ця група має більш великий законодавчо встановлений ліміт річного доходу – 5 мільйонів гривень на рік, проте і більше податкове навантаження – 5,22% від встановленої суми граничного ліміту доходів.

При перевищенні платниками єдиного податку третьої групи об’єму річного доходу, доведеться відмовитися від спрощеної системи оподаткування та перейти на загальну, із сплатою 18% податку на прибуток та 20% ПДВ.

Отже, обов’язкове застосування класичних або програмних РРО, як пропонується новою владою, разом із додатковим контролем з боку громадян ("кешбеки"), швидко проллє світло на справжні річні доходи підприємців. Доведеться платити справедливі податки. До цього прихильники існуючого статус-кво не готові аж ніяк.

До речі, це і є поясненням окремим законодавчим ініціативам про збільшення річних лімітів доходів для платників другої та третьої груп єдиного податку.

Небажання вести бухгалтерський облік

Як відомо, ведення бухгалтерського обліку передбачає суцільне та безперервне відображення господарських операцій в обліку, в тому числі ведення складського обліку, чого більше всього бояться підприємці. І тому підприємці скаржаться на те, що їм треба буде брати на роботу бухгалтера та платити високу зарплату. І лише бухгалтер знає, наскільки його праця в бізнес спільноті недооцінена.

Сьогодні, на заміну праці бухгалтера, вже розроблений чат-бот ReporTax для підприємців. Бот самостійно розраховує і сплачує податки, а також подає звітність до держорганів, в тому числі для ФОПів – платників ПДВ. Окрім того, бот нагадує про терміни платежів та звітів і пояснює проблемні податкові питання. Вартість такої послуги складає 337 грн на рік. Впевнена, з часом таких ініціатив буде все більше, штучний інтелект розвивається і з часом професія класичного бухгалтера зникне.

В суспільстві існує хибна думка про те, що сплата справедливих і чесних податків призведе до того, що бізнес буде уходити в тінь через непомірне податкове навантаження. Важко уявити собі, де будуть зберігати ці бізнесмени свої гроші, адже банківський контроль за готівковим оборотом та податковий контроль за доходами лише посилюється, банківської таємниці майже вже не існує в світі, автоматичний обмін фінансовою інформацією в податкових цілях географічно розширюється.

Легальність доходів стане наріжним каменем для українських бізнесменів, які звикли до певного рівня доходів, комфорту та життя. Вірю, прийде той час, коли чесно задекларовані доходи будуть предметом гордості для громадян нашої країни.