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Что (не) хорошего Верховная Рада сделала для бизнеса 10 сентября

Что (не) хорошего Верховная Рада сделала для бизнеса 10 сентября
11.09.2019, 10:32

Во вторник депутаты рассмотрели и приняли за основу четыре важных для предпринимателей законопроекта

Верховная Рада 10 сентября рассмотрела ряд законопроектов, касающихся бизнеса и финансов. Все документы были приняты за основу с поправкой - ускорить процедуру подготовки ко второму чтению.

Что депутаты приняли в первом чтении:

1. Законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес". Речь идет о декриминализации фиктивного предпринимательства. Подробнее тут>>>

2. Законопроект №1076 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины по поводу совершенствования публичных закупок". Что он предусматривает>>>  

3. Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию".  Его цель - отмена лицензирования для телеком-операторов.

4. Законопроекты №1053-1 и N1073 о применении регистраторов расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. Подробнее тут>>>

На этой неделе парламент планирует рассмотреть еще ряд законопроектов в налоговой и таможенной сферах:

N1073. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

N1030. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины;

N1085 1085-1. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг;

N1070. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации;

N1057. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц;

N1072. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц;

N1048 1048-1. Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;

N1069 1069-1 1069-2. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг;

N1082. Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы.

  

 

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