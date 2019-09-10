Верховная Рада приняла за основу законопроект об е-чеке и кэшбеке

Верховная Рада на заседании 10 сентября приняла в первом чтении законопроект №1053-1 о применении регистраторов расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг. Законопроектом вводится электронный чек.

"За" проголосовало 257 депутатов.

Законопроект подали народные депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина.

Как сказано в пояснительной записке к документу, его цель - детенизация экономики. По мнению авторов законопроекта, этому может способствовать усиление мотивации потребителей товаров и услуг в получении фискальных отчетных чеков, а также введение программных РРО (регистраторов расчетных операций – ред.), которые станут альтернативой классическим регистраторам.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

введение программных РРО (субъекты хозяйствования смогут выбирать, какой РРО использовать: классический или программный);

упрощение процедуры регистрации РРО (она будет происходить в Электронном кабинете путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО);

удешевление процесса применения РРО;

фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;

контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций (чеков).

Потребителям предлагается возмещать 100% стоимости приобретенных товаров, работ или услуг, если они подали жалобу о нарушении продавцом установленного порядка проведения расчетных операций и в ходе проверки контролирующего органа было подтверждено наличие нарушения.

Кроме того, документом предлагается повысить штрафы за нарушение порядка проведения расчетных операций.

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