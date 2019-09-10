Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Верховная Рада приняла за основу законопроект об е-чеке и кэшбеке

Верховная Рада приняла за основу законопроект об е-чеке и кэшбеке
10.09.2019, 17:49

Депутаты хотят мотивировать покупателей сообщать о продавцах-нарушителях 100% кэшбеком

Верховная Рада на заседании 10 сентября приняла в первом чтении законопроект №1053-1 о применении регистраторов расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг. Законопроектом вводится электронный чек.

"За" проголосовало 257 депутатов.

Законопроект подали народные депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина.

Как сказано в пояснительной записке к документу, его цель - детенизация экономики. По мнению авторов законопроекта, этому может способствовать усиление мотивации потребителей товаров и услуг в получении фискальных отчетных чеков, а также введение программных РРО (регистраторов расчетных операций – ред.), которые станут альтернативой классическим регистраторам.

Законопроектом, в частности, предусматривается:

  • введение программных РРО (субъекты хозяйствования смогут выбирать, какой РРО использовать: классический или программный);
  • упрощение процедуры регистрации РРО (она будет происходить в Электронном кабинете путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО);
  • удешевление процесса применения РРО;
  • фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции;
  • контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций (чеков).

Потребителям предлагается возмещать 100% стоимости приобретенных товаров, работ или услуг, если они подали жалобу о нарушении продавцом установленного порядка проведения расчетных операций и в ходе проверки контролирующего органа было подтверждено наличие нарушения.

Кроме того, документом предлагается повысить штрафы за нарушение порядка проведения расчетных операций.

  • Представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073, предложенные Слугой народа. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес. 
  • В начале августа премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал новую налоговую реформу запланированную на эту осень. Реформа должна вступить в силу 1 января 2021 года. Ее главная задача - навести порядок с администрированием налогов, заявил премьер-министр.

Читайте также: Финансы и налоги. Что может принять Верховная Рада на этой неделе

Напишите нам
налоговая реформа электронный чек кэшбек
Комментарии
Последние новости
 