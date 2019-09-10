Верховная Рада приняла за основу законопроект об е-чеке и кэшбеке

Верховная Рада на заседании 10 сентября приняла в первом чтении законопроект №1053-1 о применении регистраторов расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг. Законопроектом вводится электронный чек.
"За" проголосовало 257 депутатов.
Законопроект подали народные депутаты от Слуги народа Алексей Леонов и Дарья Володина.
Как сказано в пояснительной записке к документу, его цель - детенизация экономики. По мнению авторов законопроекта, этому может способствовать усиление мотивации потребителей товаров и услуг в получении фискальных отчетных чеков, а также введение программных РРО (регистраторов расчетных операций – ред.), которые станут альтернативой классическим регистраторам.
Законопроектом, в частности, предусматривается:
Потребителям предлагается возмещать 100% стоимости приобретенных товаров, работ или услуг, если они подали жалобу о нарушении продавцом установленного порядка проведения расчетных операций и в ходе проверки контролирующего органа было подтверждено наличие нарушения.
Кроме того, документом предлагается повысить штрафы за нарушение порядка проведения расчетных операций.
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