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Верховная Рада окончательно приняла закон об импичменте

Финансы и налоги. Что может принять Верховная Рада на этой неделе

Финансы и налоги. Что может принять Верховная Рада на этой неделе
10.09.2019, 12:44

Депутатам предложили принять пакет налоговых законопроектов

Верховная Рада утвердила расписание заседаний на 10-13 сентября. На текущей пленарной неделе парламент может принять ряд важных законов, касающихся финансовой, налоговой и таможенной сфер.

Мы сделали подборку законопроектов, за подготовку которых отвечает глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев:

N1053 1053-1. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

N1073. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

N1030. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины;

N1085 1085-1. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг;

N1070. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации;

N1057. Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц;

N1072. Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц;

N1048 1048-1. Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;

N1069 1069-1 1069-2. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг;

N1082. Проект Закона о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы.

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ФОП ФЛП налоги таможенный кодекс налоговый кодекс Даниил Гетманцев
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