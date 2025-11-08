Еврокомиссия не убедила Бельгию: переговоры об активах РФ прошли без прорыва
Переговоры между Европейской комиссией и властями Бельгии об использовании замороженных российских активов для помощи Украине пока не принесли результата. Об этом сообщили бельгийские медиа (со ссылкой на агентство Belga) и Euronews.
Встреча состоялась утром 7 ноября. Дискуссия была конструктивной, но не смогла развеять юридические и финансовые беспокойства Бельгии.
Бельгийская сторона продолжает настаивать, чтобы Европейская комиссия предложила альтернативные возможности.
"Мы ожидаем, что все возможные варианты будут проработаны детально и представлены на следующем заседании Европейского совета. Все варианты должны быть на столе. Каждый возможный подход должен быть оценен со всей строгостью и прозрачностью, чтобы обеспечить лучшее решение", – сказал неназванный собеседник Euronews в бельгийском правительстве.
На вопрос, "разочаровано" ли правительство Бельгии из-за отсутствия альтернатив, источник ответил: "Еще не разочаровано, но время идет, и мы остаемся конструктивными".
По данным Euractiv, Евросоюз рассматривает два пути финансирования Украины, если не удастся убедить Бельгию – общий долг ЕС или двусторонние гранты.
- Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го до 2028-го.
- 23 октября ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ до декабря.
