Еврокомиссия не убедила Бельгию: переговоры об активах РФ прошли без прорыва

Правительство Бельгии требует рассмотреть все альтернативы, прежде чем дать добро на "репарационный кредит"

Премьер Бельгии Барт де Вевер (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Переговоры между Европейской комиссией и властями Бельгии об использовании замороженных российских активов для помощи Украине пока не принесли результата. Об этом сообщили бельгийские медиа (со ссылкой на агентство Belga) и Euronews.

Встреча состоялась утром 7 ноября. Дискуссия была конструктивной, но не смогла развеять юридические и финансовые беспокойства Бельгии.

Бельгийская сторона продолжает настаивать, чтобы Европейская комиссия предложила альтернативные возможности.

"Мы ожидаем, что все возможные варианты будут проработаны детально и представлены на следующем заседании Европейского совета. Все варианты должны быть на столе. Каждый возможный подход должен быть оценен со всей строгостью и прозрачностью, чтобы обеспечить лучшее решение", – сказал неназванный собеседник Euronews в бельгийском правительстве.

На вопрос, "разочаровано" ли правительство Бельгии из-за отсутствия альтернатив, источник ответил: "Еще не разочаровано, но время идет, и мы остаемся конструктивными".

По данным Euractiv, Евросоюз рассматривает два пути финансирования Украины, если не удастся убедить Бельгию – общий долг ЕС или двусторонние гранты.