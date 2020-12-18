Украинская экономика хорошо противостоит кризису COVID-19. Но что нас ждет в 2021 году

17 грудня опублікували наш новий макроекономічний огляд по Україні "Ін’єкції дають усе більше надій". І мова не тільки про вакцини проти коронавірусу, новини про які суттєво підживили глобальні фінансові ринки, і, сподіваюсь, відновлення економічної активності в наступному році. А також – і про ті фінансові вливання центральними банками та урядами по всьому світу, що нарешті почали досягати і України на додаток до "ін’єкцій" від офіційних кредиторів.

Ми підтверджуємо наш оптимістичний погляд щодо стрімкого відновлення економіки України в наступному році і прогноз зростання ВВП на 5,6%. При цьому, навіть з більш високої бази, оскільки ми покращили оцінку зміни ВВП цього року до -4,8%.

Як і раніше, вважаємо, що економіка добре протистоїть кризі COVID-19 завдяки своїй структурі, з високою часткою сільського господарства та ІТ та зміцненій після кризи 2014-2015 років фінансовій системі. Результати могли б бути й кращими, якби "фінансові ін’єкції" з боку влади цього року були б більшими.

Але маємо те, що маємо через обмеженість фінансових ресурсів в умовах, коли, потрібно віддати належне, влада не піддалася спокусі включити на повну друкарський верстат. А дефіцит ресурсів виник через те, що, як ми припускали ще в червні, більше одного траншу від МВФ у цьому році так і не змогли отримати.

Перелічувати проблемні моменти не буду, їх всі чудово розуміють. Але останніми тижнями ми бачимо все більше сигналів про відновлення співпраці, хоч і без підтвердження з боку Фонду. Тому все-таки віримо, що вже в першому півріччі 2021 року, Україна нарешті отримає фінансування від МВФ і, на додаток, інше офіційне фінансування.

У результаті, у уряду буде більше можливостей, ніж цього року, для фінансування видатків бюджету, а зниження ризиків для фінансової стабільності та зовнішньої стійкості дозволить Національному банку довше зберігати стимулюючі монетарні умови. Прогнозуємо, що НБУ відкладе перше підвищення своєї ставки в новому циклі до липня і підніме загалом її лише до 7% на кінець 2021 року.

Зокрема, це буде пов’язано й з тим, що через ефекти карантинних обмежень взимку, значну пропозицію продовольчих товарів і більш міцний обмінний курс, інфляція зростатиме досить помірно, більшу частину року коливаючись близько верхньої межі цільового діапазону – 6%.

Курс гривні значну підтримку отримає від відновлення припливу боргового та інвестиційного капіталу за достатньо сприятливих умов торгівлі, зростання грошових переказів і загалом ще більш загартованій зовнішній позиції, зокрема через подальше накопичення міжнародних резервів.

До середини 2021 року курс гривні зміцниться до 27–27,5 грн/дол, а закінчить рік у діапазоні 27,5–28 грн/дол.

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