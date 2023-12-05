Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовное производство о распределении денег на гуманитарную помощь Министерством социальной политики в первые месяцы полномасштабной войны. Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо".

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С 1 марта по 20 июля 2022 года на специальный счет для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии, которым распоряжается министерство, поступило 625 млн грн. Эти деньги предназначались для закупки еды, средств гигиены, медикаментов и т.д.

По меньшей мере, четверть этой суммы через ряд благотворительных фондов попали сомнительным, по мнению журналистов "Слідства.Інфо", организациям.

Речь идет о 164 млн грн, которые получили:

→ ГС "Национальная ассоциация топливного ритейла" (63,9 млн грн)

→ БФ "Воля и гиднисть" / "Киры Денисовны" (30,5 млн грн)

→ БФ "Владиславий" / "Добра-Справа" (36,8 млн грн)

→ ОО "Закарпатское военно-патриотическое объединение Карпатская Сич" (10,1 млн грн)

→ ВОО "Институт сестринского дела Украины" (22,7 млн грн)

В ходе расследования оказалось, что эти не связанные между собой юрлица переводили деньги одним и тем же компаниям, среди которых не было ни одного мало-мальски известного поставщика, но зато были очевидно фиктивные фирмы. Одна из директрис рассказала журналистам, что разрешила зарегистрировать на себя компанию в обмен на 1800 грн.

Как тратились гуманитарные деньги, министерство не очень проверяло, полагаясь исключительно на отчеты организаций.

Тем не менее и бывшие руководители комиссии по распределению средств, и бывшая министр Марина Лазебная убеждены, что деньги не разворовывались.

"Никаких хищений при мне не было. Все контролировалось, делалось вовремя и раньше времени. Если есть какие-то вопросы у правоохранительных органов, они могут обращаться ко мне. Я в Украине, я никуда не уезжала", — сказала Лазебная.