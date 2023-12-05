Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження про розподіл грошей на гуманітарну допомогу Міністерством соціальної політики у перші місяці повномасштабної війни. Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо".

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З 1 березня по 20 липня 2022 року на спеціальний рахунок для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від російської агресії, яким розпоряджається міністерство, надійшло 625 млн грн. Ці гроші призначалися на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо.

Щонайменше чверть цієї суми через низку благодійних фондів потрапили до сумнівних, на думку журналістів "Слідства.Інфо", організацій.

Йдеться про 164 млн грн, які отримали:

→ ГС "Національна асоціація паливного рітейлу" (63,9 млн грн)

→ БФ "Воля та гідність" / "Кіри Денисівни" (30,5 млн грн)

→ БФ "Владиславій" / "Добра-Справа" (36,8 млн грн)

→ ГО "Закарпатське військово-патріотичне об'єднання Карпатська Січ" (10,1 млн грн)

→ ВГО "Інститут сестринської справи України" (22,7 млн грн)

В ході розслідування виявилося, що ці не пов'язані між собою юрособи переказували гроші одним і тим же компаніям, серед яких не було жодного більш-менш відомого постачальника, але зате були очевидно фіктивні фірми. Одна з директрис розказала журналістам, що дозволила зареєструвати на себе компанію в обмін на 1800 грн.

Як витрачались гуманітарні гроші, міністерство не дуже перевіряло, покладаючись виключно на звіти організацій.

Попри це і колишні керівники комісії з розподілу коштів, і колишня міністерка Марина Лазебна переконані, що гроші не розкрадалися.

"Ніяких розкрадань при мені не було. Все контролювалося, робилося вчасно і завчасно. Якщо є якісь питання у правоохоронних органів, вони можуть звертатися до мене. Я в Україні, я нікуди не виїжджала", – сказала Лазебна.