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Укрзалізниця объявила конкурс на страхование пассажиров

Укрзалізниця объявила конкурс на страхование пассажиров
16.12.2019, 15:49

Конкурс пройдет для услуг по личному страхованию на ж/д транспорте на маршрутах внутреннего, междугороднего и пригородного сообщения

Укрзалізниця объявила о проведении открытого конкурса на избрание страховщика, который будет предоставлять услуги обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что конкурс будет проходить по следующим лотам:

  • услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах внутреннего (межобластного и междугородного сообщения в пределах одной области) сообщения;
  • услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах международного сообщения;
  • услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте на маршрутах пригородного сообщения.

В УЗ подчеркнули, что конечная дата подачи предложений – 18 декабря до 17:00. Раскрытие конкурсных предложений состоится 19 декабря в 10:00.

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