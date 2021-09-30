Пять важный вопросов и ответов о том, как устроена система негосударственных пенсионных фондов

По состоянию на середину года у 888 300 украинцев есть счета в негосударственных пенсионных фондах. Хотя это на 8400 больше, чем в прошлом году, по сравнению со всей страной это – невысокий показатель.

Кроме главной причины – низкой информированности населения о финансовых услугах, в том числе об инструменте накоплений через НПФ, есть еще одна – страх потерять пенсионные накопления.

Разбираемся, какие предохранители должны защитить пенсионные сбережения в рамках НПФ и как выбрать надежный фонд, чтобы самому защитить свои деньги.

Деньги на будущее

Негосударственные пенсионные фонды представляют собой третий уровень пенсионной системы. Они дают возможность украинцам добровольно откладывать на пенсию.

Что это означает на практике и кто управляет фондом и зарабатывает на нем?

Фонд работает как "совместная касса".

"НПФ имеет статус неприбыльной организации – это значит, что весь полученный доход от инвестирования средств участников распределяется только между самими участниками фонда, распределение прибыли между учредителями, органами управления фондом и связанными с ними лицами – запрещено", – объясняет Ольга Бондаренко, председатель совета НПФ "Взаимопомощь".

Непосредственно инвестированием занимается профессиональная компания по управлению активами, которую выбирает совет НПФ. Органы управления фонда – собрание учредителей и совет фонда. Состав совета фонда формирует учредитель, поэтому роль основателя в НПФ – ключевая.

Зарабатывают в случае НПФ только обслуживающие компании – администратор фонда, компания по управлению активами, банк-хранитель. Они получают свои комиссии.

Куда инвестируют деньги НПФ? Есть ли риски?

НПФ не могут инвестировать по закону в рисковые финансовые инструменты. Более того, закон "О негосударственном пенсионном обеспечении" четко регламентирует, какую долю своих активов и куда могут инвестировать фонды.

Наибольшие инвестиции НПФ делают в облигации внутреннего государственного займа и депозиты.

Например, инвестиции в банковские депозиты и сберегательные сертификаты (не более 10% в один банк) могут составить до 50% инвестиций НПФ.

Такие же ограничения – не более 50% портфеля – установленны для инструмента ОВГЗ (ценные бумаги, доходы по которым гарантирует Кабинет министров).

"Были примеры, когда во время банкопада большинство НПФ потеряли депозиты в банках, которые были признаны неплатежеспособными. Но благодаря ограничению вкладывать в депозит в одном банке не более 10% активов, участники практически ничего не потеряли", – рассказывает председатель совета Украинской ассоциации пенсионных фондов Елена Сотскова.

Инвестиции в корпоративные облигации также считаются достаточно защищенными, но все же более рисковыми – их доля может достигать 40%. Причем не более 5% – в ценные бумаги одного эмитента.

Муниципальные облигации и ценные бумаги иностранных эмитентов могут составлять до 20% инвестиций НПФ, а банковские металлы и объекты недвижимости – до 10%.

"Основной фактор защищенности – это раскладка яиц в разные корзины, то есть диверсификация активов", – заключает Сотскова.

НПФ может обанкротиться?

Нет, не может, поскольку это неприбыльная организация (непредпринимательское общество). Но при определенных условиях регулятор, то есть Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, может ликвидировать фонд. Причем банкротство и ликвидация – не одно и то же.

Нацкомиссия вправе принять решение о ликвидации фонда, но только тогда, когда все участники перешли к другим НПФ.

"НКЦБФР в ежедневном режиме отслеживает деятельность НПФ, так как администраторы ежедневно подают отчетность. Если есть замечания, комиссия реагирует оперативно", – говорит Елена Сотскова.

А если фондом будут управлять мошенники?

НПФ обслуживают лицензированные финансовые компании, которых выбирает совет НПФ.

Структурно это выглядит так: бухгалтерский и персонифицированный учет ведет лицензированная финансовая компания, инвестициями занимается компания по управлению активами, а банк-хранитель, где зарегистрированы текущие счета фонда, проводит расчетные операции и хранит активы.

"Все эти три компании одновременно следят друг за другом. Если есть подозрения в нарушении закона, этот предохранитель также должен сработать", – говорит Сотскова.

"Может дойти до того, что банк-хранитель блокирует операции НПФ, если они противоречат закону", – отмечает она.

Важно, что регулятором для банков-хранителей выступает Национальный банк. Он имеет право налагать санкции на страховые организации или банки, предоставляющие услуги в сфере негосударственного пенсионного обеспечения.

"Банк-хранитель не пропустит операцию, если компания по управлению активами захочет вложиться в какой-то непонятный актив", – говорит советник министра финансов Виталий Ломакович.

Если введут обязательный уровень пенсионной системы, это повлияет на защищенность вкладов в НПФ?

"Конечно, запуск обязательного уровня повлияет на защищенность НПФ. Во-первых, это заставит законодателей еще качественнее доработать регулирование со стороны государства", – говорит Бондаренко из НПФ "Взаимопомощь".

Во-вторых, добавит качественных инструментов, убеждена она.

"Когда бизнес увидит заинтересованность, длительный и недорогой стабильный инвестиционный ресурс в виде пенсионных накоплений, он начнет генерировать финансовые инструменты для этого ресурса, выпускать корпоративные облигации", – считает Бондаренко.

Увеличение инструментов для инвестиций позволит НПФ расширить возможности диверсификации. По словам Ломаковича, НКЦБФР уже работает над этим, хотя сам законопроект о запуске обязательного уровня еще обсуждается.

"Это надо сделать до того, как появится значительный ресурс обязательного накопительного уровня, а не после", – отмечает Ломакович.

Как защитить свои накопления и выбрать надежный НПФ?

Участники НПФ также ограждают себя от лишних рисков, выбирая более надежные фонды.

Будущему вкладчику стоит найти информацию об учредителях фонда – кто эти люди, какие еще бизнесы у них есть и насколько они успешные. Второе – стоит посмотреть на состав совета фонда, на репутацию и профессионализм его членов.

Важную информацию можно найти на сайте компании, которая ведет администрирование НПФ. Там должна быть доступна вся информация о фондах, которые обслуживает компания, – данные об учредителях, учредительные документы, результаты деятельности, квартальные и годовые финансовые отчеты. В частности, стоит поинтересоваться доходностью фонда за прошлые периоды – какой она была относительно годового показателя инфляции.

Также стоит обратить внимание, нет ли тесной связанности на уровне основателя и компании по управлению активами – ведь именно КУА решает, куда инвестировать средства (в рамках инвестиционной декларации, согласованной советом фонда).

Обратите внимание на банк-хранитель, который работает с конкретным НПФ. Он должен быть в топе рейтинга по размеру активов, советует Елена Сотскова.

"Что еще важно – сколько времени фонд работает на рынке. Во-вторых, размер активов этого фонда, входит ли он в топ-10 НПФ по активам? Третье – сколько участников в НПФ. И еще один важный показатель: сколько фонд делает выплат", – добавляет она.

Такие данные публикуют профильные ассоциации, например, Украинская ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Дарина Паламар

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала

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