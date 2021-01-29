Украина семнадцать лет обсуждает запуск настоящей пенсионной реформы, в результате которой все украинцы начнут формировать пенсионные накопления. Это нововведение должно дополнить действующую солидарную систему и, хотя бы частично, решить проблему крайне низкого уровня жизни украинских пенсионеров.

Законодательный базис реформы появился в 2004 году. Уже несколько раз она была близка к реальному воплощению, но все попытки заканчивались лишь косметическими изменениями к действующей системе. 2021-й может наконец стать годом радикальных изменений: в Кабмине и Министерстве соцполитики верят, что Верховная Рада проголосует за соответствующий закон в ближайшие месяцы.

Но о формата обязательных накопительных пенсий до сих пор идут дискуссии. Каким должен быть второй уровень украинской пенсионной системы и что он даст экономике, бизнесу и самим пенсионерам?

Об этом известные украинские экономисты говорили на Украинском пенсионном форуме. Среди них – Виталий Ломакович, Сергей Фурса, Григорий Овчаренко, Тарас Козак и Петр Чернышев. LIGA.net приводит главное из их выступлений.





"В Украине нет культуры подготовки к жизни на пенсии"

Ольга Бондаренко, директорка международного благотворительного фонда Let’s Help

Меняются президенты, правительства, приходят и уходят политические деятели, но жизнь человека пожилого возраста в Украине не улучшается и даже наоборот.

Я хочу сравнить модели жизни среднестатистического американца и украинца. Представим упрощенно: детство, юность, первая работа – начальные этапы одинаковы и в Украине и в США. Но дальше появляется очень существенное отличие – американские молодые люди еще в самом начале профессиональной карьеры начинают готовить себя к пенсии, открывая пенсионные счета. В Украине такого нет.

К чему это приводит? С 30 до 60 лет – в самый активный период – американцы создают семьи, строят карьеру, занимаются саморазвитием и образованием детей. В Украине люди такого же возраста, кроме всего прочего, заняты содержанием своих родителей.

Дальше – уже после 60 – американские пожилые люди переезжают в коттеджные городки, в которых, как правило, живут одни пенсионеры, начинают путешествовать, одним словом – живут для себя. Когда человеку становится тяжело ухаживать за собой, он переезжает в гериатрический пансионат – но не к детям, что важно – то есть американцы заранее планируют свою жизнь, так чтобы самостоятельно отвечать за себя и не быть обузой для родны и близких.

В Украине их ровестники вынуждены жить на небольшую государственную пенсию и, соответственно, финансовую помощь своих детей.

Что это значит для человека? С точки зрения социума он превращается в объект, поскольку становится зависимым от других людей и не может самостоятельно принимать решения относительно своей жизни.

Причина в одном – в Украине, в отличие от развитых стран мира, отсутствует культура подготовки к жизни на пенсии.

"Пенсионные активы в Польше почти равняются ВВП Украины"

Виталий Ломакович, Советник министра финансов Украины, председатель правления Growford Institute

В Украине есть проблема недоверия к негосударственным пенсионным фондам. Но давайте посмотрим на цифры: начиная с 2017 года средневзвешенная доходность активов НПФ превышает уровень инфляции.

То есть деньги вкладчиков этих фондов инвестируются достаточно эффективно – люди ничего не теряют, несмотря на реальную ограниченность качественных активов.

Вопрос дефицита Пенсионный фонда далеко не всегда стоял настолько остро, как сейчас. Например, в середине двухтысячных ПФУ был профицитным – это было прекрасное время для внедрения второго уровня пенсионной системы, но мы, к сожалению, упустили эту возможность.

Потерянное время дает о себе знать: сейчас активы украинских НПФ составляют около 3,5 млрд грн. Для сравнения, в Польше, пенсионные активы превышают $120 млрд – практически объем ВВП нашей страны.

Второй уровень накопительной пенсионной системы даст, по меньшей мере, 48,5 млрд грн дополнительного ресурса в год. Это – длинный инвестиционный ресурс, который может быть задействован, в том числе, в финансировании государственного бюджета Украины, что поможет создать стране определенную независимость от внешних кредиторов.

"70% украинцев считают, что государство должно обеспечить достойную пенсию"

Григорий Овчаренко, глава Совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов

В Украине 880 000 человек имеют счета в негосударственным пенсионных фондах. За своих сотрудников отчисления делают несколько тысяч компаний. Рынок состоит из 60 работающих фондов, многие из которых работают уже более 15 лет.

Казалось бы, миллион человек – не так уж и мало. Но, с другой стороны, это только 10% от числа всех работающих украинцев и только каждый двадцатый среди граждан трудоспособного возраста.

Неудивительно: почти 70% украинцев считают, что именно государство должно обеспечить достойную пенсию. Только каждый третий задумывается над тем, что нужно откладывать самостоятельно.

Также, каждый второй украинец не понимает, что такое сложный процент, а это основа для долгосрочного накопления. 53% украинцев вообще не знают, что существуют негосударственные пенсионные фонды. 67% не доверяют негосударственным пенсионным фондам, но примерно такой же уровень недоверия имеет банковская система, в том числе госбанки.

Безусловно, у обязательных накоплений есть противники. Но давайте размышлять от обратного – именно эта система способна дать доступ к системе накоплений абсолютно всем людям. Даже, если у них есть возможность откладывать всего-лишь несколько десятков гривень в месяц. Это в свою очередь автоматически повышает финансовую грамотность – когда человек вкладывает свои деньги, он начинает следить за ними и в конце концов разбирается как это работает.

"Трехуровневая пенсионная система – это вчерашний день"

Тарас Козак, основатель и СЕО инвесткомпании Универ

Пока Украина спорит, как внедрять трехуровневую модель пенсионной системы, весь развитый мир пошел дальше – еще с середины двухтысячных Всемирный банк рекомендует внедрять пятиуровневую систему.

В нее входят те же уровни, о которых говорим и мы – солидарный, обязательный накопительный и добровольный накопительный – но также два дополнительных: нулевой и четвертый.

Нулевой уровень – это базовая пенсия, небольшая, но гарантированная выплата для каждого человека, поскольку все так или иначе платили налоги и заслуживают хотя бы на минимальный базовый доход от государства.

Четвертый – так называемый нефинансовый уровень – это не о деньгах, а о том, как человек на пенсии может потратить, все что он смог обеспечить себе за счет предыдущих уровней. То есть мы говорим о качестве и удобстве жизни. Это гериатрические пансионаты, определенные льготы, например, на проезд в общественном транспорте.

Все предыдущие украинские правительства пытались прежде всего реформировать солидарную систему. Но демография ставит крест на всех попытках сделать так, чтобы первый уровень сам по себе мог обеспечить достойные пенсии. Это невозможно.

Сколько денег получит украинская экономика после введения второго уровня пенсионной системы? Посчитать просто: общий "белый" фонд оплаты труда в Украине – примерно 1,5 трлн грн в год. Если мы будем отсчитывать на накопительные счета по 4% (хотя этого мало – нужно 7,8,10%, как в развиты странах), как предполагается одним из вариантов реформы, ежегодно система получит дополнительно 60 млрд грн, это почти €2 млрд.

Эти деньги будут находиться в белом секторе, они будут проинвестированы в украинскую экономику.

"Что будет с Украиной через 35 лет? Возникают не очень хорошие мысли"

Петр Чернышов, член набсовета ЧАО "Фармак"

Кто среди украинцев сейчас прежде всего должен думать о перспективах своей пенсии? Полагаю, это люди в возрасте около 30 лет – вероятно, у них уже есть хорошая и далеко не первая работа, возможно, семья. Пенсия их ждет через 35 лет.

Такой человек должен найти такое место, в которое можно каждый месяц приносить небольшую сумму денег, чтобы через 35 лет забрать их, разумеется, приумноженные и использовать как поддержку на пенсии.

Что будет с Украиной через 35 лет? У меня лично возникают не очень хорошие мысли. И не потому что я уверен, что все будет непременно плохо, а потому, что в Украине нет нормально правоохранительной и судебной системы.

То есть мы не можем исключать, что в течение этих 35 лет найдутся определенные "нехорошие" люди, которые захотят перераспределить в свою пользу бизнес компании, которая будет заниматься управлением деньгами молодых украинцев. И вряд ли наша судебная система в ее современном виде будет защищать их интересы.

"В Украине не во что инвестировать, потому что здесь нет денег"

Сергей Фурса, замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital

Базовая проблема украинской экономики – она недоинвестирована. Инвестиции – это единственный источник экономического роста, они должны быть.

С этой точки зрения деньги негосударственных пенсионных фондов – хоть и не панацея (поскольку нужно понимать, что мгновенно ничего не произойдет) но как минимум возможность для государства заместить долларовые заимствования на гривневые.

Это не значит, что все пенсионные накопления должны быть инвестированы в государственные ценные бумаги – нужна также защита от девальвации гривни.

Другую проблему – отсутствие инвестиционных активов – можно рассматривать двояко: с одной стороны действительно, инвестировать не во что, но с другой – такие активы не появились, поскольку на рынке не было ресурса.

Выходит так, что украинские компании не заинтересованы в нашем фондовом рынке – как раз потому, что здесь нет денег. Но, если представить, что деньги появятся, благодаря пенсионным накоплениям, все больше компаний будут стремиться привлечь финансирование от внутреннего инвестора. Это – природный стимул к тому, чтобы все играли "по правилам", были прозрачными, мыслили на десятилетия вперед.

Материал публикуется в рамках информационного партнерства с фондом Let's Help

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