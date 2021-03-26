1 марта в Украине прошла индексация пенсий – повышение в среднем на 300 грн получили 8 млн украинских пенсионеров.

Это – второй этап пересмотра пенсионных выплат из пяти, запланированных правительством на 2021 год, следующее повышение ожидается в апреле.

Кому и насколько увеличат пенсии, и хватит ли на все денег?

Пять этапов: кому и когда повышают пенсии в 2021-м

Четыре из пяти этапов повышения пенсий намечены на первую половину 2021 года. По подсчетам Минсоцполитики, пенсии так или иначе повысят для 10 млн пенсионеров.



Первый этап – 1 января. Увеличены минимальные пенсии

Речь о пенсионерах старше 65 лет с полным трудовым стажем (30 лет – для женщин и 35 лет – для мужчин): с 2100 до 2400 грн. По данным Минсоцполитики, пенсию в 2400 грн с этого момента получают 2,2 млн человек. Пересмотр произошел автоматически, в связи с увеличением минимальной зарплаты, с 5000 до 6000 грн.

Важное уточнение от Минсоцполитики: январское повышение касается только пенсионеров с полным стажем. Остальные попадают только под ежегодную индексацию.

Второй этап – 1 марта. Индексация пенсий

Пересмотр пенсий на 11% затронул 8 млн человек, средний размер повышения – 308 грн (но не менее 100 грн).

Фактически это – первая "классическая" индексация пенсий с 2017 года. Проиндексированные пенсии начисляются с 4 марта, уточнили в Минсоцполитики.

Третий этап – в апреле пересчитают пенсии работающих пенсионеров

После 1 апреля пенсии вырастут пропорционально зарплате и трудовому стажу пенсионера – чем выше эти показатели, тем большим будет повышение.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине насчитывается 2,6 млн работающих пенсионеров. В ПФУ не смогли точно сказать LIGA.net, коснется ли повышение всех 2,6 млн.

Пока лишь известно, что условия пересмотра будут достаточно лояльными: если зарплата низкая, при перерасчете будет учтен только страховой стаж.

Четвертый этап – очередное повышение минимальной пенсии (но это не точно)

Будет ли летнее повышение, зависит от планов правительства увеличить размер минимальной зарплаты, к которой привязан размер минимальной пенсии для пенсионеров по возрасту с полным трудовым стажем.

В Министерстве социальной политики не исключают, что Минэкономики все же увеличит минималку с 6000 до 6500 грн уже летом. Если это произойдет, для украинцев старше 65 лет с полным трудовым стажем минимальная пенсия вырастет с 2400 до 2600 грн.

С 1 января 2018 года для пенсионеров 65-летнего возраста с полным трудовым стажем у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет, минимальный размер пенсии устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. Для лиц, утративших трудоспособность и не имеющих полный трудовой стаж, минимальная пенсия зависит от уровня прожиточного минимума, а размер выплаты должен начисляться не меньше размера прожиточного минимума.

Однако более вероятно, что повышение минималки случится в декабре, сообщил LIGA.net собеседник из Минсоцполитики. В этом случае минимальная пенсия сохранится на уровне 2400 почти до конца года.

Также в связи с летними планами по пересмотру прожиточного минимума ожидается рост минимальной пенсионной выплаты с 1769 до 1854 грн.

Еще одно повышение пенсий запланировано на лето. Одинокие пенсионеры 80+ получат дополнительно к ежемесячным выплатам по 742 грн.

Также правительство планирует надбавки к пенсиям для участников и инвалидов войны, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки за сверхурочный стаж.

На июль планировались надбавки для пенсионеров категории "75+", однако Минсоцполитики решило перенести их на сентябрь. Причина – сокращение статьи социальных выплат в госбюджете-2021 на 8 млрд грн, уточняют в министерстве.

Это значит, что пенсионеры этой категории получат доплаты в 400 грн только осенью. После этого минимальная пенсия составит 2500 грн.

Пятый этап. Снова минималка

В декабре 2021 года государство снова пересмотрит размер минимальной пенсии: с 1854 до 1934 грн.

С возвращением, индексация на 11%

Правительство, наконец, одобрило дату ежегодной индексации – 1 марта. Пенсионный фонд успел пересмотреть пенсии для 9,7 млн граждан, правда только 7,9 млн пенсионеров получат доплаты.

Минимальное повышение от индексации составит 100 гривень, в среднем выплаты вырастут на 308 гривень. Это важный шаг правительства, говорит экономист аналитического центра CASE Україна Наталья Лещенко, поскольку без индексации на рост пенсии влияли только две величины – прожиточный минимум (в среднем +8% за год к пенсиям) и минимальная зарплата (в среднем +16,4% за год).

Действительно ли Украине нужна регулярная индексация пенсий?

В 2016 году за счет снижения Единого социального взноса с 28 до 22% ресурсы Фонда сократились. Упали и доходы украинцев. В результате, рост пенсий отставал от увеличения зарплат вдвое, а коэффициент замещения за три года снизился с 48,5% до 30,4%.

Индексация на 11% частично сокращает разрыв.

Пенсии в долг или справимся?

Дефицит солидарной системы в текущем году составит минимум 26 млрд грн. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2021 год, доходы, сформированные в рамках солидарной системы, составят 324 млрд грн. По плану в Фонде должно числиться 350 млрд грн.

Причина кассового разрыва – возможное невыполнение плана поступлений от ЕСВ.

В январе план поступлений от ЕСВ не был выполнен – на 2,1 млрд грн (22 млрд против фактически 19,9 млрд грн).

За весь 2020 год Фонд недополучил от ЕСВ 19,7 млрд грн.

Разрыв пришлось покрывать за счет ссуд от Госказначейства на 14 млрд грн.

Это не единственные заимствования ПФУ. Общий долг Фонда перед Казначейством на начало года составил 62,1 млрд грн или 1,5% ВВП, оценивали аналитики CASE Ukraine.

Если план по поступлениям от ЕСВ не будет выполняться и дальше, дефицит ПФУ может увеличиться до 40 млрд грн, допускает управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.

По его мнению, повышение минимальной зарплаты, из которой увеличится уплата взносов, сгладит ситуацию. Но глобально оно не спасет бюджет ПФУ, уверены в CASE Ukraine. В 2020 году повышение минималки принесло 1,7 млрд грн поступлений от ЕСВ. В 2021 от минималки в доходы Фонда может прибавиться 3-5 млрд грн.

"Существенная, но не очень большая сумма для Пенсионного Фонда", – говорит Лещенко из CASE Ukraine.

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