В результате пенсионной реформы начала 2000-х в Украине возник новый класс финансовых посредников – негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые дают гражданам возможность самостоятельно накопить деньги для дополнительных выплат на пенсии.

Сейчас в Украине работает 64 НПФ. Кризис 2020 года стал для них третьим серьезным финансовым потрясением за последние 15 лет.

Как они пережили пандемию коронавируса и есть ли смысл доверять частным фондам своим пенсионные накопления?

LIGA.net подводит итоги года для участников рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

Хороший год – плохой год

В марте 2020 года рынок НПФ пережил масштабный шок. Одно из следствий паники, вызванной карантином – бизнес полностью приостановил уплату взносов в НПФ за своих сотрудников. На то, чтобы они снова вернулись к формированию накоплений ушло около полугода.

"Никто в мире не мог на тот момент предсказать последствий, а для рынка ценных бумаг нет ничего хуже неопределенности", – говорит директор OTП Капитал Наталья Меженская.

К концу апреля 2020 года деньги снова начали возвращаться на рынок. Параллельно НПФ и их администраторы научились работать удаленно. Сейчас, как отмечает Меженская, рынок негосударственных пенсионных фондов готов к запланированному январскому локдауну гораздо лучше, чем в самом начале пандемии.

Несмотря на кризис и сложное начало года, в 2020-м НПФ смогли показать прибыль, отмечает глава совета Украинской ассоциации пенсионных фондов Елена Сотскова.

По данным Ассоциации, за 9 месяцев у 46 открытых НПФ чистая доходность активов (после вычета расходов) превысила инфляцию, которая по состоянию на конец третьего квартала составляла 2,3%. У 25 НПФ доходность достигла 12% годовых. Лучший показатель по итогам 9 месяцев – 18,7%.

Насколько показателен результат за 9 месяцев? Данные без учета четвертого квартала не дают полной картины, поскольку осень для рынка НПФ обычно самый активный инвестиционный период, отмечает глава совета фонда Взаимопомощь Ольга Бондаренко. По ее словам, по итогам 2020 года, будет сложно оценить реальную эффективность конкретных фондов – многие смогли увеличить доходность за счет девальвации гривни (почти на 20% за год): в таких условиях преимущество получили участники рынка с большой долей валютных активов.

На чем в целом зарабатывали фонды? Стандартная структура инвестиций НПФ за год практически не изменилась: около 50% активов составляют депозиты, примерно столько же – ОВГЗ (и то, и другое – в разных валютах). Лишь отдельные НПФ имеют в своих портфелях акции украинских предприятий.

В УААПФ также отмечают, что на протяжении всего 2020 года НПФ не испытывали проблем со своевременностью пенсионных выплат. В январе-сентябре фонды выплатили 88,7 млн грн негосударственных пенсий. Совокупно с 2005 года вкладчики украинских НПФ получили более 1 млрд грн дополнительных выплат.

Количество клиентов НПФ за год увеличилось незначительно.

По данным Сотсковой из УААПФ, в сентябре 2020 года НПФ насчитывали 875 492 участников. По информации финансовой группы ICU (управляет НПФ Династия), в 2019 году в системе находилось 874 000 человек – на 19 000 больше, чем в 2018-м.

Новый регулятор – старые проблемы

В середине 2020 года вступил в силу так называемый закон о сплите, после которого регулирующая роль над НПФ перешла от Нацкомфинуслуг (ведомство ликвидировали) к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Реформа должна была вывести регулирование рынка на новый уровень, улучшить прозрачность работы фондов. Однако доля участников рынка по-прежнему отказывается публиковать данные о своей деятельности. Нацкомиссия, в свою очередь, на это никак не влияет и не вводит дополнительных санкций против нарушителей, отмечает Сотскова из УААПФ.

Почему деятельность не всех фондов публична? Меженская из ОТП Капитал выделяет несколько причин. Во-первых, культура бизнеса в сфере негосударственного пенсионного обеспечения в Украине практически отсутствует. Во-вторых, топ-менеджеры многих фондов часто неквалифицированы, в том числе в вопросе раскрытия информации. В-третьих, фонды могут иметь искаженную оргструктуру: без набсоветов, с неясными функциями руководителей (кто распоряжается средствами, кто принимает стратегические решения).

"На рынке есть "карманные" фонды, – добавляет Меженская. – Отчисления в них делают, как правило, одна-две корпорации, которые полностью контролируют их. Им публичность попросту не нужна".

Недостаточная прозрачность рынка – не единственна претензия к регулятору, о которой говорят финансисты. По словам Бондаренко из фонда Взаимопомощь, ее НПФ столкнулся с вымогательством со стороны администратора, который требовал от менеджмента $5000 за то, что не будет вредить работе фонда.

"Я девять раз обращалась за помощью к регулятору, направляла все данные об администраторе, вплоть до наших переписок в телефоне, сделала запросы на введение санкций. Никакой реакции от Нацкомиссии не последовало", – утверждает Бондаренко.

Все могут изменить накопительные пенсии

2021 год все еще может стать годом настоящего прорыва для пенсионного обеспечения в Украине. Законопроект о введении второго уровня пенсионной системы, который предусматривает введение общеобязательных накопительных пенсий, с середины прошлого года находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по социальной политике.

Вокруг концепции реформы продолжаются споры (создавать ли госмонополию, допускать ли всех участников рынка, стоит ли к НПФ добавить страховые компании). Некоторые участники рынка считают, что принятие закона блокирует глава соцкомитета Рады Галину Третьякову (Слуга народа), отмечает секретарь Рады фонда "Социальный стандарт" Виталий Мельничук. Депутаты со своей стороны кивают на Кабмин: правительство проводило "слабую коммуникацию" с парламентом относительно концептов реформы, заявлял замглавы финансового комитета Ярослав Железняк (Голос).

Если Верховная Рада не примет законы о развитии системы пенсионных накоплений в 2021 году, рынок НПФ кардинально не изменится, хотя и определенное движение будет, полагает Сотскова из УААПФ. В частности, на рынке произойдут укрупнения: "спящие" фонды прекратят свою деятельность или присоединятся к большим, ожидает она.

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