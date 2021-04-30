Верховная Рада и правительство близки к запуску одной из главных реформ независимой Украины – внедрения обязательных пенсионных накоплений для всех работающих граждан.

Министерство соцполитики и профильный комитет парламента согласовали почти все детали, а депутаты Рады 28 апреля разблокировали путь в зал голосований для долгожданного законопроекта.

Важность реформы сложно переоценить – изменения затронут порядка 10 млн украинцев.

Осталось договориться, за счет чего граждане будут накапливать на пенсию. Согласно базовому варианту, источником станут ключевые трудовые налоги – ЕСВ и НДФЛ. Но это означает заметные потери госбюджета и дополнительный удар по солидарной пенсионной системе. Речь идет о 50 млрд грн потерь в год.

Как правительство и депутаты будут искать выход из положения и означает ли это, что долгожданные накопительные пенсии снова откладываются?

LIGA.net поговорила с участниками процесса.

Как украинцы будут накапливать на пенсию?

Новейший этап радикальной пенсионной реформы в Украине начался в конце 2019 года, когда в парламенте зарегистрировали законопроект №2683 Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении.

28 апреля Рада приняла важное техническое решение, отправив законопроект на повторное первое чтение. Это даст возможность законодателям внести на голосование доработанную версию проекта – 2863д, – которую на прошлой неделе представило ВР Минсцополитики, уточнила в комментарии LIGA.net глава комитета по социальной политике и защите прав ветеранов и авторка законопроекта №2683 Галина Третьякова.

"Это согласованный вариант реформы. Регламент дает десять дней на внесение доработанного законопроекта", – сказала Третьякова.

Над изменениями также работал Офис простых решений и эффективных результатов при Нацсовете реформ (структуру возглавляет Михаил Саакашвили).

СПРАВКА. Что такое накопительные пенсии и зачем они нужны Законопроект №2683 создает в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии, обязательные для всех граждан. В рамках этой системы каждый украинец получит персональный счет, на который будет перечислять часть ежемесячного дохода. При выходе на пенсию эти деньги можно забрать – уже с процентами. По подсчетам Минсоцполитики накопительные пенсии удвоят выплату, которую пенсионер получает от солидарной системы (сейчас средняя пенсия – 3507 грн). Сейчас украинцы пожилого возраста имеют только два источника дохода. Первый – солидарная система, она же первый уровень, на котором пенсионеров содержат официально трудоустроенные граждане за счет ежемесячного отчисления в Пенсионный фонд Единого социального взноса в 22%. По данным Налоговой службы, сейчас ЕСВ платят примерно 13,2 млн украинцев, тогда как в стране насчитывается около 11 млн пенсионеров (соотношение почти один к одному). Второй – добровольные накопления. Или третий уровень, позволяющий сформировать дополнительную пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). По данным Минсоцполитики количество участников НПФ в Украине не превышает 1 млн человек. Второго уровня пенсионной системы в Украине нет, хотя законодательные предпосылки к этому были созданы еще в 2003 году. Попытки провести реформу были у разных конфигураций власти: Кучма-Пустовойтенко, Янукович-Тигипко, Порошенко-Гройсман, но каждый раз они заканчивались безуспешно. О причинах LIGA.net подробно писала в материале 30 лет нищеты и популизма. Четыре провала пенсионной (недо)реформы в Украине.

Проект 2019 года, инициированный Минсоцполитики, не был принят депутатами профильного комитета рады. Дискуссия растянулась почти на полтора года.

Спорных моментов было несколько. К чему пришли законодатели в данный момент?

Первое – кому доверить накопления. Рассматривалось два основных варианта: еще один государственный пенсионный фонд или допуск к обязательным накоплениями негосудаственных фондов. Также в числе опций было привлечение к этому рынку страховых компаний.

Последняя концепция реформы предусматривает, что накоплениями граждан займутся рыночные НПФ, которые пройдут лицензирования (точные условия пока неизвестны). Учет участников будет вести государство через специально созданный Единый социальный реестр. Его планируют интегрировать с порталом госуслуг Дия.

Второе – кого допускать. Озвучивались разные идеи, среди них – на первом этапе ограничить участников обязательных накоплений гражданами до 35 лет, позже Минсоц предложил предоставить право отказаться от участия во втором уровне украинцам, возрастом 50+.

От этих предложений решили отказаться: к накопительным пенсиям планируется привлечь почти всех официально трудоустроенных украинцев, уточнила LIGA.net Третьякова из комитета по соцполитике. Речь идет примерно о 10 млн участников, отмечают в Минсоц.

Третье – за счет чего финансировать. Также два пути: повышение "трудовых налогов" (ЕСВ и Налога на доходы физлиц, сейчас – 22 и 18%) или отчисление части из них в накопительные фонды.

В данный момент базовым остается второй вариант – повышения налоговой нагрузки на бизнес пока не будет, отмечают в Минсоц. В накопительные фонды пойдет по 2% от ЕСВ и НДФЛ.

Проблема на 50 миллиардов. Что угрожает накопительным пенсиям

Отчисления для накопительных пенсий – главная проблема, которая может, как минимум, отсрочить проведение реформы.

Кроме непосредственно пенсионного законопроекта №2683, который описывает концепцию второго уровня, ключевое значение имеет комплекс изменений в Налоговый кодекс (ПЗУ №2763), от чего зависит финансирование накоплений.

В текущем варианте накопительные пенсии "отберут" у государственного бюджета 2% НДФЛ (останется 16%), у бюджета Пенсионного фонда – 2% ЕСВ (остается 20%). Если бы реформа заработала в 2021 году, потери составили бы 15,3 млрд и 26,7 млрд грн соответственно. Три собеседника LIGA.net среди участников обсуждения законопроекта подтвердили, что речь идет о 40-50 млрд грн потерь в год.

"Эта тема обсуждалась во время последней миссии МВФ (проходила с декабря 2020 по февраль 2021, закончилась безрезультатно. - Ред.), – рассказывал министр финансов Сергей Марченко. – Эксперты Фонда готовы присоединиться к работе над моделью, которая должна обеспечить сбалансированность публичных финансов и минимизировать возможные риски".

Собеседник LIGA.net, знакомый с позицией Марченко отмечает, что он не поддерживает накопительные пенсии ценой расширения дефицита Пенсионного фонда (в 2021 году – 167 млрд грн или треть общего бюджета ПФУ). Вопросы о компенсаторах есть и у МВФ, отмечает другой собеседник в правительственных структурах.

Возможным компромиссом могла стать норма о снижении ЕСВ и НДФЛ только на три года, рассказывают участники обсуждения. Предложение не было принято: против выступили представители бизнеса и соцкомитета Рады, рассказали LIGA.net три участника рабочей группы.

"Теперь вопрос компенсаторов нужно решать Минфину, вероятно, это произойдет за счет сокращения расходов в бюджетах следующих лет, – полагает один из участников рабочей группы, член Экономической экспертной платформы Олег Гетман. – Но пока консенсуса по этому поводу не видно".

Собеседник в одной из правительственных структур считает "маловероятным" существенное снижение госрасходов в бюджете-2022. Его предположение – компенсаторы для МВФ будут показывать за счет "детенизации и стимулирования экономики".

Ждать ли пенсионную реформу в 2021 году?

Устроит ли это депутатов Верховной Рады? Министр соцполитики Марина Лазебная заявляла, что рассчитывает на голосование за "накопительные законопроекты" в течение двух месяцев.

Глава соцкомитета Третьякова и руководитель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в разговоре с LIGA.net также допустили такую возможность.

Сейчас к регистрации в Раде готовится доработанный законопроект о накопительных пенсиях №2683д. Концепт уже согласован, отметила Третьякова. Законопроект о налоговых изменениях планируется подготовить в течение мая, рассказал один из его авторов, представитель Офиса простых решений и результатов Даниил Монин. По словам участника рабочей группы Гетмана, проекты должны быть выставлены на голосование в Раде пакетом.

Но сначала пенсионной реформе предстоит сложная дискуссия в Комитете Рады по социальной политике. Среди прочих в него входят Наталия Королевская (ОПЗЖ) и Юлия Тимошенко (Батькивщина).

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