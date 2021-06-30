Месяц назад депутаты провалили одну из главных экономических реформ времен независимой Украины – обязательные пенсионные накопления. Что с ней будет?

Кабмин пытается реанимировать пенсионную реформу после провала в Верховной Раде первой модели пенсионных накоплений, обязательных для всех граждан.

Правительство, депутаты и Офис президента начали обсуждать новый формат. Что в нем? Если коротко, реформу планируют урезать. В очередной попытке ввести в Украине второй уровень пенсионной системы будет больше государства, меньше потерь госбюджета и новые участники – банки и страховые компании.

LIGA.net узнала детали новой концепции накопительной пенсионной реформы.

Накопительные пенсии возвращаются

В мае 2021 года после длительных споров и обсуждений, которые длились почти полтора года, Кабмин, Офис президента и руководители комитета Рады по соцполитике согласовали пул законопроектов для внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий.

Голосование в первом чтении могло состояться уже в июне, предполагала глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Но законопроекты (главный из них – №2683) провалились уже на первом этапе – на обсуждении в профильном комитете ВР.

Главные пункты первой редакции реформы Дополнительные пенсии за счет налогов. Пенсионные накопления формируются за счет части Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц: по 2% от каждого из налогов (сейчас – 22 и 18% соответственно) направляются на персональные накопительные счета граждан. Фактически это означает, что госбюджет, куда попадает НДФЛ, а также бюджет Пенсионного фонда (наполняется ЕСВ) будут терять совокупно 50-80 млрд грн в год. Участвуют все работающие украинцы. К накопительным пенсиям планировалось привлечь всех официально трудоустроенных граждан (включая работающих пенсионеров, но без ФОПов). Среди альтернативных идей были накопительные пенсии для людей моложе 35 лет, накопления для сотрудников вредных производств и исключение из системы пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Деньги попадают на рынок. Накоплениями всех граждан должны заняться частные негосударственные пенсионные фонды. Для этого им нужно пройти лицензирование (точные условия неизвестны). Учет участников будет вести государство через специально созданный Единый социальный реестр. Его планировали интегрировать с порталом госуслуг Дия. Дия – важный участник. Планировалось создать "единое окно", через которое участники системы смогли бы управлять своими накоплениями, в том числе, в любой момент переводить их из одного фонда в другой. Разные форматы выплат. Членам системы должно быть позволено самостоятельно выбирать формат выплаты пенсионных накоплений: вся сумма единоразово, на определенный срок, пожизненная выплата (должна быть не меньше прожиточного минимума).

24 июня премьер Денис Шмыгаль провел первое большое совещание о пенсиях после провала в комитете. Участвовали все ключевые для реформы люди: главы Минсоцполитики и Минфина Марина Лазебная и Сергей Марченко, глава соцкомитета Рады Галина Третьякова, представители ОП, НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Четыре новшества и большой спор из-за денег

Пока конкретных договоренностей инициаторы реформы не достигли, однако предварительные изменения уже озвучены, рассказали LIGA.net два высокопоставленных участника встречи.

Какой будет новая реформа? Вот ее ключевые положения.

Государственный накопительный фонд. На первом этапе предполагается, что накопления граждан будут собраны еще в одном фонде под эгидой государства. Собственником нового ПФ (но уже накопительного) будет Кабмин. Дальше – каждый желающий сможет уйти из госфонда в один из сертифицированных НПФ. Создание госфонда поддерживают главы Минфина и Нацкомисии по ценным бумагам (она регулирует негосударственные ПФ), против – Минсоцполитики, рассказал LIGA.net один из участников встречи с премьером.

Ставки отчисления могут снизиться, чтобы бюджет терял меньше. Прежняя модель, которая предполагала расщепление НДФЛ и ЕСВ, привела бы к потерям госбюджета порядка в 78 млрд грн, отметил в разговоре с LIGA.net собеседник в правительстве. Другой участник обсуждения с премьером назвал сумму в 50-80 млрд грн. Ранее собеседники LIGA.net в госструктурах говорили о потерях не менее 40-50 млрд грн.

Модель финансирования – наиболее спорная часть пенсионной реформы. Потери госбюджета от недопоступления НДФЛ и ЕСВ вызывают опасения у кредиторов Украины – МВФ и Всемирном банке. В прежнем формате (2+2%) правительство не представило четких компенсаторов, отметил собеседник LIGA.net в одной из указанных структур.

Два собеседника в госструктурах, принимающих участие в разработке законопроекта, рассказали о сокращенном варианте: 1+1% вместо 2+2%, что могло бы стать определенным компромиссом для запуска реформы без чрезмерных потерь госбюджета.

Пока единого мнения по этому вопросу у законодателей нет. Накопления в объеме менее 4% от месячных доходов могут не принести экономического эффекта участникам системы из-за так называемой "эрозии капитала" (стоимость денег в будущем ниже, чем на момент инвестиции. – Ред.), пояснила LIGA.net глава соцкомитета Рады Третьякова. "С другой стороны, есть пример Израиля, который начинал с 0,8%", – уточнила она.

Еще один аспект спора – расщепление налогов не обязательно означает стопроцентные потери бюджета. "Это ресурс, который будет инвестирован в экономику, – сказал в комментарии LIGA.net член НКЦБФР Юрий Бойко. – К тому же средства могут вернуться в госбюджет, например, через ОВГЗ".

Деньги можно хранить в банках и страховых компаниях. Важное новшество, которое может войти в обновленную редакцию реформы, – пенсионными накоплениями будут управлять не только государственный фонд или частные НПФ, но и банки или страховые компании, которым позволят создавать "пенсионные счета".

Разрешаются агрессивные инвестиции. Вариант повышения доходности накоплений – life-cycle funds, которые допускают более агрессивную стратегию инвестирования средств молодых участников системы (например, до 35 лет) и максимально сдержанную для граждан, которым скоро выходить на пенсию, рассказал Бойко из НКЦБФР.

Осень-2021 – новый шанс для пенсионной реформы

После встречи у премьер-министра участники договорились в течение двух месяцев согласовать обновленные параметры реформы, рассказали два собеседника LIGA.net в госструктурах. Результатом, вероятно, станет новый законопроект, однако пока неизвестно, кто должен стать его инициатором – депутаты или Кабмин, уточнил собеседник в правительстве.

"Предварительно обсуждалось, что подать законопроект и принять его в первом чтении до осени – реально", – отметил один из них.

Есть и альтернатива – все же выставить на голосование в Раде законопроект №2683, отклоненный в профильном комитете, но для этого нужно решение фракции Слуга народа, говорит Третьякова из соцкомитета.

Это также не простой путь: в таком случае документ будут основательно переписывать между чтениями, что усложнит работу над ним в Раде из-за большого количества правок, считает Бойко из НКЦБФР.

Пока же авторы пенсионной реформы хотят провести просветительскую кампанию – не только среди населения, но и среди народных депутатов, уточнила Третьякова.

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