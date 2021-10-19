Родительский портфель: как обеспечить маме достойную частную пенсию. Три реальных кейса

Деньги на карту, пенсионный фонд, покупка квартиры, фонд облигаций, или инвестиции в дивидендные акции, как лучше помогать родителям

Как финансово и системно помогать родителям? Как создать моим родителям дополнительную частную пенсию? Какие инвестиции больше подходят для получения надежного пассивного дохода для пожилых людей.

Подобные вопросы часто звучат в разговорах клиентов и финансовых планеров iPlan. Неудивительно, ведь средней пенсии (3866 грн в августе 2021-го) в Украине едва хватает на продукты, лекарства и время на коммуналку. В большинстве сегодняшних пенсионеров не было возможности позаботиться о частных пенсионные сбережения в условиях перманентных кризисов 1991-2021 года и слабого фондового рынка.

Поэтому хорошо, когда дети имеют возможность поддержать родителей.

Мы – учредители и сотрудники iPlan – решили собрать практические кейсы, как системная помощь родителям может быть реализована в Украине.

Два года назад мы с мамой договорились, что она свою пенсию откладывает на безналоговый депозит в ПриватБанке, а я ей эквивалент перечисляю ежемесячно на карточку. Настроил ей автоматический платеж в Приват, и каждый месяц средства добавлялись к депозиту. За год набежала сумма в несколько десятков тысяч гривен, и проценты по депозиту стали небольшой, но приятной добавкой к пенсии.

Однако в 2021 году такая модель потеряла экономический смысл. В условиях 11% инфляции (по состоянию на сентябрь 2021) и ставки по депозиту 7% годовых держать средства на депозите означает гарантированно их терять !!

В мае 2021 на День Матери я открыл маме счет в негосударственном пенсионном фонде "Взаимопомощь". Кроме стартового взноса настроил ежемесячный автоматический платеж в Приват24.



Доходность НПФ "Взаимопомощь" за август 2021 составила 0,92% или около 11% в годовом выражении. Средневзвешенная портфельная доходность фонда по видам активов следующая:

✅ ОВГЗ – 11,62%

✅ корпоративные облигации – 17,25%

✅ муниципальные облигации – 15,04%

✅ депозиты – 9,98%

Другими словами, я надеюсь, что фонд как минимум защищать средства от инфляции!

Впрочем, будем откровенны, кейс НПФ имеет два существенных недостатка. Во-первых, крайне бюрократизирована процедура открытия счета и заявки и получения выплат. Несмотря на все достижения Министерства цифровой трансформации и ЭЦП (электронной цифровой подписи), все равно приходится лично подписывать много бумажек.

Во-вторых, 60% ежемесячной выплаты маме до достижения ею 70 летнего возраста облагается налогом 18% (НДФЛ) + 1.5% (военный сбор). То есть, если выплата из фонда 1000 гривен, то на 600 гривен будет, а чистыми на руки мама получит (600 – 600 * 19.5%) + 400 = 883 гривны.

Доходный метр. Наблюдаю, что для большинства клиентов наиболее понятный способ "создать" дополнительную пенсию родителям – это приобрести в аренду одну или несколько квартир.

Хотя этот способ имеет стабильные ежемесячные выплаты, есть два существенных недостатка. Первый, это необходимо сразу выложить значительную сумму на приобретение квартиры. Не у всех есть такие капиталы. Второй это арендный сервис, то есть текущие ремонты, смены арендаторов и т.д.

Не всегда у пожилых родителей есть здоровье или желание заниматься менеджментом аренды. А наем дополнительного человека для этого еще откусит 10-15% от и так умеренных 5-10% доходности.

Просто деньги. Наконец никто не запрещает просто родителям ежемесячно на карту отправлять деньги. Однако из опыта клиентов, время такой рода платеж создает психологические моменты. И к сожалению частная пенсия в этом варианте на 100% зависит от активного дохода сына или дочери.

В моем "портфели для мамы" 75% государственных облигаций Украины в гривне и 25% более рисковых корпоративных облигаций. Такой портфель приносит сейчас около 14% годовых. Напоминаю что выплаты по гособлигациям не облагаются налогом, а по корпоративным надо платить 19.5%.

Главным минусом такого портфеля вижу периодичность выплат, которая к сожалению не является ежемесячной. Но я за свой счет выравниваю эти колебания.

К тому же корпоративные облигации являются более рисковым инструментом, выбор которого требует профессионального анализа и отслеживания динамики компаний. Если инвестор приобретет вместо корпоративных облигаций сертификаты фонда, например "Фонд облигаций2" от компании ICU, то фактически наймет профессионала для управления портфелем. Соответственно инвестор снизит риски, но несколько потеряет на доходности инвестиций. Кроме того, это ликвиднее (сертификаты фонда можно продавать в любое время), но стоит дополнительные комиссии (за управление и досрочный выход из фонда).

Недавно ко мне обратился клиент с просьбой составить пенсионный портфель для мамы. Недавно вышла на пенсию и имела сбереженные $10 000. Пассивный доход нужен уже сейчас.

Планирую предложить следующий вариант: на 50% купить ОВГЗ в гривне с доходностью 11% и 50% хранить в ETF (Exchange Traded Fund, фонд, в котором собраны акции многих компаний, и который торгуется на бирже) на дивидендные акции. В фонды входят такие компании как, например GlaxoSmithKline, Procter & Gamble и сотни других международных бизнесов. С учетом всех налогов такой портфель должен приносить дивидендную доходность 7,3% годовых.

Главный недостаток в ежегодном представлении декларации об имущественном состоянии и доходах, а также уплата налога на иностранные дивиденды. Дивидендная доходность портфеля ETF 3-5%. Но дополнительный плюс, что эти инвестиции – половина нашего капитала – защищена от девальвации. В случае обесценивания гривны капитал будет приносить дополнительную доходность.

Не деньгами едиными

Одной из величайших человеческих добродетелей всегда была и остается уважение к родителям. Еще в Библии написано "Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе"

Помогать можно не только деньгами, но и добрым словом и делами. Если вы ищете идеи нефинансового взаимодействия с родителями, посмотрите на мероприятия образовательного-социального проекта для пожилых людей "Университет третьего возраста" Протон. Он кстати уже работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре.

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.