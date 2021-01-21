UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Проблема на сотни миллиардов | Сколько денег в Пенсионном фонде и почему так мало

Сколько денег в Пенсионном фонде и почему так мало - Фото
Автор изображения: Alimalisa
21.01.2021, 08:08

Ежегодная дыра в Пенсионном фонде – десятки и даже сотни миллиардов. Она может помешать введению в Украине накопительных пенсий?

Из года в год бюджет Пенсионного фонда – основного источника выплаты пенсий в Украине – выполняется с дефицитом в сотни миллиардов гривень.

В ближайшей перспективе решить проблему дыры в бюджете Фонда не удастся. Госбюджет продолжит финансировать существенную часть пенсий, а значит, нынешние и будущие украинские пенсионеры продолжат жить на грани бедности – денег на большее у государства нет и не будет.

Проблему могли бы решить накопительные пенсии, но дефицит бюджета Пенсионного фонда – это серьезное препятствие для долгожданной реформы. В краткосрочной перспективе она может только усугубить ситуацию с деньгами на первом – солидарном – уровне.

Как выбраться из вечной нехватки денег? И есть ли смысл Украине переводить граждан к обязательным пенсионным накоплениям? Спойлер – да.

Старые проблемы

В 2020 году Пенсионный фонд потратил на выплату пенсий 479 млрд грн. Почти 40% от этой суммы или 185 млрд грн Фонду дал госбюджет – своих денег ПФУ хронически не хватает. Из-за кризиса ситуация еще больше усугубилась - Фонд вынужден был дополнительно одолжить у Госказначейства еще около 14 млрд грн. В 2021-м предусмотрено государственное финансирование "дыры" в 195 млрд грн.

По замыслу пенсионной реформы 2017 года, в течение 7-10 лет дефицит должен был постепенно снизиться до нуля, заявлял тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман. Снижение дефицита – важная предпосылка для запуска в 2020 году накопительного уровня пенсионной системы.

Но даже начать движение к бездефицитности Пенсионному фонду так и не удалось. Мешают причины, которые десятилетиями присущи украинской экономике.

Демография. Снижение рождаемости продолжается в Украине с 1991 года. Если в год обретения Украиной независимости родилось 630 800 детей, то в 2019 году более чем вдвое меньше – 308 800.

Это привело к снижению соотношения трудоспособного населения и пенсионеров. В итоге сейчас на 11,1 млн пенсионеров приходится около 10 млн работающих украинцев, которые платят Единый социальный взнос – ключевой налог, наполняющий бюджет ПФУ.

Трудовая миграция. По данным Кабмина, с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 млн украинцев – около 10% трудоспособного населения страны. Они не платят налогов в Украине, в том числе ЕСВ.

Оптимизация налогов. Например, распространенная схема трудоустройства через заключение договоров с ФОП вместо найма работников по трудовому законодательству. Это позволяет крупным компаниям снизить затраты на уплату ЕСВ и других отчислений.

Низкий пенсионный возраст. Пенсионная реформа 2017 года предусматривала частичное решение этого вопроса. Одно из ее следствий – для выхода на пенсию сотруднику необходимо не просто достичь пенсионного возраста, но и иметь достаточный страховой стаж (период, когда происходили отчисления в ПФ).

Читайте также: 30 лет нищеты и популизма. Четыре провала пенсионной реформы в Украине

Этот показатель увеличивается ежегодно, например, чтобы выйти на пенсию в 2020 году, необходимо иметь не менее 27 лет страхового стажа, а к 2028 году эта планка увеличится к 35 годам. По словам главной экономистки Dragon Capital Елены Белан, планировалось, что благодаря этому эффективный трудовой стаж вырастет на 4,5 года в перспективе 10 лет, что позволит если не уменьшить, то хотя бы стабилизировать дефицит Пенсионного фонда.

Политика. Согласно пенсионной реформе, повышение размера пенсии было напрямую привязано к росту инфляции и средней заработной платы. Однако эта логика выдерживается далеко не всегда: как и в прошлые годы, повышение пенсий в Украине по-прежнему происходит вне зависимости от успехов экономики. 

"Уже в этом году было принято решение о выплате карантинных надбавок пенсионерам старше 80 лет, а позже – и старше 75 лет", – приводит пример Дарина Марчак, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики. Всего на эти цели из госбюджета-2020 было потрачено 9,9 млрд грн.

Спецпенсии. На обеспечение пенсий военнослужащих, судей, прокуроров, чернобыльцев и других специальных пенсионных программ в 2020 году ушло 131 млрд грн – 28,5% всех пенсионных выплат.

"Проблема в том, что власть хочет достичь двух взаимоисключающих вещей: сохранить низкие налоги и нагрузку на фонд оплаты труда и при этом выплачивать высокие пенсии", – отмечает Марчак.

Почему дефицит ПФУ угрожает накопительным пенсиям

Пенсионные системы в развитых экономиках состоят из трех уровней. Первый – солидарный, когда все работающие граждане отдают часть дохода на выплаты пенсионерам. Второй – обязательные накопления: все граждане отчисляют долю от зарплаты на пенсионные накопления. Третий – добровольные накопления: те, кто хочет большего, накапливают с помощью негосударственных пенсионных фондов. 

В теории, первый уровень остается основным, остальные – дополняют его, что повышает благосостояние пенсионера после потери работоспособности. В Украине существуют только первый и третий уровень (введен в 2003 году). Введение обязательных пенсионных накоплений постоянно откладывается с 2007-го.

Одна из причин – проблема дефицита солидарного уровня пенсионной системы. При введении накопительной части пенсионной системы дефицит может сильно увеличиться.

В Верховной раде зарегистрировано два законопроекта о введении в Украине накопительных пенсий. Речь об обязательной накопительной системе, которая коснется каждого работающего украинца (законопроект №2683) и профессиональных пенсионных накоплениях (проект закона №4408) – прежде всего для представителей опасных и вредных профессий.

Один из ключевых вопросов – за счет чего будут профинансированы накопительные пенсии. Основных вариантов два: либо повысить "трудовые" налоги (ЕСВ и налог на доходы физических лиц), что повысит нагрузку на бизнес, либо или отобрать часть поступлений у ПФУ, что увеличит его дефицит.

Читайте также: Министр соцполитики Лазебная: "Без накопительных пенсий придется повышать налоги"

К какому варианту склоняются законодатели? Базовые параметры реформы на данный момент – финансирование накопительных пенсий за счет части ЕСВ и Налога на доходы физических лиц: с каждого из налогов на второй уровень пенсионной системы пойдет по 2%, сообщила LIGA.net глава комитета Верховной рады по социальной политике Галина Третьякова.

Соответствующий законопроект может быть принят в первом чтении уже до конца февраля, уточнила она.

Что делать? 

Опрошенные экономисты советуют властям не ждать снижения дефицита солидарной системы и вводить накопительный уровень как можно быстрее.

С одной стороны, за счет накоплений Украина сможет приблизиться к 40% соотношения зарплаты к размеру пенсии к 2035 году. Сейчас коэффициент замещения (сумма, которую человек получает после выхода на пенсии в сравнении с доходами во время трудовой деятельности) не превышает 35%. К примеру, в Нидерландах этот показатель составляет 80%.

Читайте также: Лучшие пенсионные системы Европы и крах в Чили: на что важно смотреть Украине

"Соотношение собственных доходов пенсионного фонда и средств государственного бюджета сохранится на том же уровне (60/40) в перспективе ближайших трех-пяти лет, – говорит управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко. – Добиться равновесного состояния при существующих параметрах системы невозможно".

С другой стороны, могут ли украинцы без опасений доверить пенсионные накопления государству? И насколько высоки риски, что рано или поздно за счет накопительных пенсий придется решать проблему солидарного уровня?  

Подобные примеры в мировой практике есть. В 2014 году в России пенсионные накопления граждан были национализированы, якобы в связи с необходимостью финансировать расходы аннексированного Крыма. Эта ситуация повторилась и в последующие годы.

В 2010-м произошла национализация частных пенсионных накоплений в Венгрии. Вследствие пенсионной реформы в Польше в 2014-м большинство поляков также перевели свои частные накопления обратно в солидарную систему. В 2016-м второй уровень пенсионной системы ликвидировали в Чехии.

Во всех случаях у правительств были экономические или демографические причины. Население европейских стран стремительно стареет, а страны с высоким уровнем трудовой миграции еще больше страдают от снижения числа работающих внутри страны граждан. Все это усиливает дефицит солидарной системы.

Есть и другой аспект. Накопительный уровень – это дополнительный шанс для государства решить текущую проблему выплаты солидарных пенсий. Именно частные пенсионные фонды, как правило, инвестируют накопления клиентов в госдолг: гривневые и валютные ОВГЗ, за счет которых финансируется дефицит госбюджета.

"Накопления второго уровня вкладываются в ОВГЗ, а средства затем используются для текущей выплаты пенсий, – говорит заместительница исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. – По сути, эти мало отличается от ситуации, когда государство должно деньги работающим людям: только не к тому времени, когда они выйдут на пенсию, а гораздо раньше".

Регина Дацюк для LIGA.net

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала

Автор заглавного изображения: Alimalisa

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
накопительные пенсии дефицит пенсионного фонда

Комментарии

Последние новости
 