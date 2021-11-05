1 ноября состоялось заседание фракции "Слуги народа". Кроме горячих политических вопросов, таких как увольнение некоторых членов правительства, фракция обговорила и введения второго, обязательного накопительного уровня пенсионной системы.

Какую модель завершения пенсионной реформы готовят украинцам и когда Верховная Рада может принять этот законопроект? Детали обсуждаемых предложений LIGA.net рассказали председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев и министр социальной политики Марина Лазебная.

Схема отчислений

В апреле парламент принял важное техническое решение – завернул представленный еще в 2019 году законопроект о введении обязательного накопительного уровня. Законопроект 2683, который не нашел компромисса ни среди парламентариев, ни среди стейкхолдеров, вернули на повторное первое чтение. Это открыло путь для новых предложений.

С тех пор в правительстве, а иногда и в Офисе президента, как мантру повторяют тезис о введении обязательного накопительного уровня. Мол, он аккумулирует огромный ресурс для запуска фондового рынка и станет шагом к решению острого социального вопроса с будущими пенсиями украинцев.

Но четкого понимания, существует ли согласованная со всеми заинтересованными сторонами модель, до сих пор нет.

Свет на ситуацию пролил министр финансов Сергей Марченко, правда, только депутатам "Слуги народа". На заседании парламентской фракции он представил наработки, как может выглядеть внедрение обязательных пенсионных накоплений.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, суть предложений Минфина состоит в следующей схеме.

Из заработной платы наемных сотрудников до 55 лет, а также доходов физлиц-предпринимателей и самозанятых лиц будет в первый год реформы высчитываться 1% ЕСВ. При этом общий размер отчислений не увеличится и не будет превышать 22%, которые на сегодняшний день уплачиваются из заработной платы как ЕСВ.

Государство в качестве стимулирования накоплений будет насчитывать такому человеку еще столько же, то есть 1%.

Эти 2% будут скапливаться на личных счетах будущих пенсионеров.

Во второй год реформы отчисляться будут уже по 1,5%, а в третий и дальше – по 2%, говорит Гетманцев. В первые годы администрировать эти накопления будет специально созданный государственный фонд, а далее украинцы, если пожелают, смогут перевести деньги в негосударственный пенсионный фонд.

По словам парламентария, за такой формат введения обязательных пенсионных накоплений Верховная Рада может проголосовать в первом чтении до конца этого года, а второй уровень, по оптимистическому сценарию, может заработать в 2023-м, но не позже 2024-го.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, рассматривается также возможность к обязательным отчислениям разрешить еще дополнительные – добровольные.

То есть за каждый добровольный взнос государство сможет прибавлять столько же, но не больше установленного лимита – до 5000 грн или в рамках определенного процента от средней заработной платы.

Это означает, что человек, кроме автоматического вычета из уплаченного ЕСВ 1% в первый год реформы, может по собственному желанию отчислять из своих доходов дополнительную сумму. Государство, со своей стороны, будет прибавлять такую же сумму на его счет, чтобы поощрять украинцев накапливать больше.

"Минфин заявил нам, что готов на большие проценты, чем 1+1% ЕСВ. Это не может не радовать", – говорит Лазебна.

Цена вопроса

Описанная выше модель пенсионных накоплений не предусматривает дополнительную нагрузку на компании или их сотрудников, которые по-прежнему будут платить 22% ЕСВ. Если, конечно, не согласятся отчислять больше по собственному желанию.

Это значит, что доплачивать придется из государственного бюджета. Предыдущая модель введения обязательных накоплений, по разным оценкам, потребовала бы из бюджета 40-50 млрд грн.

Оценки дополнительных расходов при условии ввода вышеописанной модели Минфин пока не озвучивал. Однако в Министерстве соцполитики говорят, что компенсация 1% ЕСВ в качестве стимулирования обойдется в 22 млрд грн в проекции на бюджет 2023 года.

А еще возникнет необходимость дополнительно дофинансировать Пенсионный фонд, который получит на 1% (а затем на 1,5% и 2%) меньше ЕСВ.

По оценкам Минсоцполитики, обсуждаемая сейчас модель может затронуть 8 миллионов украинцев.

О потенциальных компенсаторах в Министерстве финансов пока не говорят, мол, окончательная версия еще шлифуется и скоро будет представлена широкой общественности. Однако, по словам Лазебной, надежды в первую очередь возлагают на детенизацию рынка труда.

На чьем поле мяч?

В Минсоцполитики же настаивают: парламент может рассмотреть уже зарегистрированный законопроект 2683-3 авторства народных депутатов от фракции "Слуга народа" Вадима Струневича и Галины Третьяковой.

"Законопроект 2683-3, который нарабатывало Министерство соцполитики и зарегистрирован в Раде, очень компромиссный. Он имеет поддержку премьер-министра и Министерства финансов. Его поддерживает регулятор, то есть Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Сейчас вопрос – размера взносов, но они будут прописаны в другом законопроекте с поправками в Налоговый кодекс", – говорит Лазебная.

Впрочем, комитет по вопросам социальной политики, который возглавляет Третьякова, рекомендовал парламенту отклонить этот законопроект.

По словам Даниила Гетманцева, в Верховную Раду в этом году должны подать новый законопроект, подготовленный с нуля. Это подтверждают и собеседники в Мнистерстве финансов. По словам одного из них, в Офисе президента и правительстве до сих пор ищут оптимальный вариант окончательной модели.

Завершение пенсионной реформы в Украине откладывается годами. Политики с лета не раз заявляли, что ожидают рассмотрения "пенсионного" законопроекта до конца года хотя бы в первом чтении. Если это действительно произойдет, одна из важнейших реформ в стране, наконец, будет иметь шансы на реализацию.

Дарина Паламар

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