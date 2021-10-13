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Инструкция | Вкладчики НПФ могут вернуть уплаченные налоги за прошлый год. Как это сделать

Цей матеріал також доступний українською
Вкладчики НПФ могут вернуть уплаченные налоги за прошлый год. Как это сделать - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
13.10.2021, 11:40

Государство может вернуть до 35 000 грн каждому вкладчику НПФ. Мы сделали инструкцию, как получить деньги

Вкладчики негосударственных пенсионных фондов (НПФ) имеют право получить налоговую скидку и вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного взноса за прошлый год. К примеру, за 2020-й можно вернуть до 35 000 грн – в соответствии с суммой уплаченных взносов.

Разбираемся, кто может на это рассчитывать и как на практике вернуть деньги.

Закон и налоги

Каждый раз, получая доходы, например, зарплату, украинцы платят 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Если человек платит взносы для получения негосударственной пенсии, он может вернуть часть этих денег прямо на свой счет. В Налоговом кодексе это называется "получить налоговую скидку" за предыдущий год.

Сумма такой скидки ограничена.

Согласно пункту 166.3.5 Налогового кодекса, максимальный уровень "налогового кэшбека", на который может рассчитывать вкладчик НПФ, привязан к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2021 году – 2270 грн в месяц, в прошлом году – 2102 грн (но закон предусматривает округление суммы, поэтому используется цифра 2100 грн).

Сумму минимального прожиточного уровня следует умножить на коэффициент 1,4, а затем на 12 – по количеству месяцев. Таким образом, за 2020 год можно вернуть максимум 35 280 грн уплаченных налогов, а за 2021-й эта сумма увеличится до 38 136 грн.

Вернуть средства могут и те, кто платит взносы в пользу членов своей семьи первой степени (дети, родители, муж, жена), но здесь действует ограничение до половины размера прожиточного минимума. То есть не более 17 640 грн за прошлый год и 19 080 грн – за нынешний.

Воспользоваться этой опцией не могут физические лица-предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения. Как объясняет налоговая, ФЛП имеет право на налоговую скидку только тогда, когда выступает нанятым лицом. Налоговая скидка при этом может касаться только доходов, полученных в течение года в виде заработной платы.

Вместе с тем на предпринимательский доход ФЛП налоговая скидка не начисляется.

Как это работает

Чтобы реализовать свое право на возврат уплаченных налогов, нужно заполнить налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и вместе с подтверждающими документами подать ее до 31 декабря.

То есть вернуть деньги за 2020 год участник НПФ может до конца 2021-го, подав соответствующую декларацию.

Процедура несложная, но у нее есть свои особенности. Прежде всего, необходимо сохранять чеки и квитанции об оплате в пользу НПФ. В них должна быть указана информация о получателе, ссылки на договор. Такая норма действует с апреля 2020 года, говорит Сергей Микулов, эксперт по финансовому планированию и партнер проекта iPlan. Он с 2007 года получает налоговую скидку за оплаченные в НПФ взносы.

Микулов советует настроить регулярный платеж в банковском сервисе (например Приват24 или аналогичных сервисах других банков) с реквизитами НПФ и наименованием платежа. Так квитанции всегда будут под рукой, когда дело дойдет до сбора документов.

В целом, кроме самой декларации, следует подать скан-копии таких подтверждающих документов:

- соответствующие платежные и расчетные документы об оплате в пользу НПФ (квитанции, фискальные чеки, приходные кассовые ордера);

- справка о полученных доходах (ее можно получить через электронный кабинет налогоплательщика, как это сделать – вот здесь);

- договор с НПФ;

- документы, подтверждающие степень родства (в случае, если речь идет о компенсации стоимости взносов в фонд в пользу члена семьи).

Как заполнить декларацию

Проще подать декларацию через электронный кабинет налогоплательщика. Чтобы зарегистрироваться в нем, нужна электронная цифровая подпись. Зайти туда можно через BankID, MobileID или благодаря регистрации в "Дие". Видео о заполнении декларации об имущественном положении и доходах можно посмотреть здесь.

"На заполнение и представление первой декларации пошло около двух-трех часов, – вспоминает Микулов. – Сейчас делаю примерно за час".

Государственная налоговая служба приводит образец декларации здесь.

"Также советую добавить сопроводительное письмо, мол, к декларации прилагаю документы, подтверждающие расходы для получения налоговой скидки. На скан-копиях документов следует написать: "Оригиналы документов хранятся у меня и могут быть предоставлены по вашему требованию", – добавляет он.

Такие документы направляются налоговой через кабинет налогоплательщика отдельным письмом, во вложениях – скан-копии документов, объясняет Микулов.

Чтобы заполнить саму декларацию о полученных за год доходах, можно воспользоваться сервисом кабинета и сделать запрос на получение справки о доходах. Она обычно поступает через пару дней, говорит Микулов.

"Но есть один нюанс. К сожалению, справка не включает данные об удержанном военном сборе. Однако его нетрудно вычислить. Ставка военного сбора – 1,5%, и она применяется к тому же объекту, что и НДФЛ, и в справке эта цифра есть", – объясняет специалист.

В течение двух месяцев сумма компенсации налога должна поступить на банковский счет, который вы указали в декларации.

Государственная налоговая служба проверяет достоверность данных в декларации. Если у нее возникают замечания, предлагает предоставить корректирующую декларацию или дополнительные подтверждающие документы.

"Тогда надо снова заполнить декларацию, учитывая замечания, только следует выбрать другой тип – "корректирующая". В таком случае, к вам не будут применены санкции, если это не привело к занижению суммы налогообложения. Скидку вы еще не получили, поэтому нечего волноваться", – говорит Микулов.

Однако если в результате корректировки плательщик должен доплатить налог, начисляется штраф в размере 10% этой суммы и пеня. Дело в том, что главная функция декларации о доходах – дать налогоплательщику возможность задекларировать определенные доходы или имущество и уплатить соответствующую сумму налога. Законодательство требует сделать это до 1 мая.

Если же цель – получение налоговой скидки, дедлайн подачи такого документа – 31 декабря.

"Например, человек подал декларацию на налоговую скидку, а затем (после 1 мая) возникла необходимость ее откорректировать. А затем он вспоминает, что в прошлом году получил подарок или доход от инвестиционной деятельности, но не задекларировал его. В таком случае на сумму подарка (или дохода от инвестиций) увеличивается объект налогообложения, поскольку его надо было задекларировать до 1 мая, как того требует законодательство", – иллюстрирует Микулов.

Такие случаи встречаются крайне редко, ведь речь идет о доходах, с которых НДФЛ и военный сбор не уплачены автоматически. Если же у человека есть такие доходы и он претендует на налоговую скидку, стоит позаботиться о подаче декларации о доходах и имущественном положении (и ее возможной корректировки) до 1 мая. Тогда данные будут совпадать.

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Ліга.Пенсія, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

Дарина Паламар

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