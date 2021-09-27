По словам министра финансов Сергея Марченко, в Украине почти 11 млн пенсионеров, а из трудоспособного населения только 9,7 млн украинцев уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ). Эти цифры свидетельствуют: солидарная пенсионная система уже в кризисе. И украинская демография лишь будет ухудшать ситуацию.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом... Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население... Это обычная математика и экономическая демография", – говорил прошлой осенью на встрече со студентами Львовской политехники глава правительства Денис Шмыгаль. Он добавил, что государство не сможет выплачивать пенсии уже через 15 лет.

Один из путей решения проблемы – введение обязательного накопительного страхования или второго уровня пенсионной системы.

Этой осенью депутаты собираются сделать очередной подход к пенсионной реформе и с 2023 года таки ввести обязательный накопительный уровень, говорит глава Минфина.

Между тем, законопроект до сих пор не опубликован. На круглом столе, который 22 сентября организовал Институт Горшенина и lb.ua, представители правительства и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приоткрыли завесу над тем, какая именно модель реформы обсуждается.

Вот основные пять тезисов о том, как украинцы смогут накапливать на собственные пенсии.

Выбирать себе негосударственный пенсионный фонд для обязательных накоплений будет можно. В лучшем случае – с 2026 года

По крайней мере, такая модель обсуждается. Какой будет роль государства во внедрении обязательного накопительного уровня пенсионной системы – один из важнейших вопросов.

Форматы могут быть разными. Во-первых, деньги обязательного накопительного уровня может аккумулировать государственный фонд, за что особенно ратует Министерство финансов. Во-вторых, это могут быть негосударственные пенсионные фонды, которые уже давно работают на рынке. В-третьих – смешанная модель.

"Речь идет о том, что мы сможем сформировать накопительные счета. На первом этапе предполагается более активная роль государства, чтобы создать доверие к системе. На более поздних этапах, а именно обсуждаются 2026-2027 годы, участники смогут самостоятельно выбирать пенсионные фонды", – предлагает министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, парламент может проголосовать за законопроект об обязательном накопительном уровне уже этой осенью, а с 2023-го система вполне способна заработать. Таким образом, законодатели обсуждают возможность допуска на рынок НПФ за три-четыре года после старта реформы.

Солидарный уровень сохраняется, но для полноценного запуска реформы нужна детенизация рынка труда

Чем больше говорится о необходимости введения обязательного накопительного уровня, тем чаще можно услышать аргументы о том, что настоящим работоспособным людям пенсии не видать. Это демотиватор для активного населения иметь официальное трудоустройство и платить ЕСВ, отметил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов.

"Я часто слышу: зачем мне платить ЕСВ, если от этого никак не зависит мое будущее", – говорит он. "Люди воспринимают уплату ЕСВ как карго-культ. Они не связывают уплату единого социального взноса со своим будущим, своими доходами. Но если при запуске второго, то есть обязательного уровня накоплений они увидят конкретные цифры, на что каждый может рассчитывать, станет понятной ценность этих расходов", – убежден Магомедов.

По словам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, выплаты нынешним пенсионерам уже сейчас финансируются за счет ЕСВ только на 60%. Остальные – из других налогов. А при сохранении солидарного уровня это означает, что необходима будет более активная детенизация рынка труда.

"По данным налоговой, в Украине 29 млн человек от 17 до 70 лет, из них только 14 млн получают официально любые доходы, в том числе пассивные (доходы от аренды недвижимости, проценты по депозитам и др.. – Ред.). Давайте отнимем 2,5-3 млн "заробитчан", около 2 млн безработных. А где еще 10 млн экономически активных лиц, которые официально нигде не проходят по базам данных налоговой, а значит, не платят налоги?", – замечает Марченко.

Эти 10 млн украинцев, очевидно, получают теневые доходы, поэтому на налоговой карте их нет, уверен он.

"С этим надо работать. Если бы мы вывели из тени большую часть доходов, возможно, и не было бы таких перекосов с финансированием Пенсионного фонда, не была бы такая мизерная пенсия", – считает министр.

Обязательный накопительный уровень для всех старше 50 лет. По 1% или 2% от работодателя и сотрудника

Добровольно участвовать во втором уровне пенсионной системы предлагают разрешить всем старше 50 лет, для других его собираются сделать обязательным. Параметры, как это будет работать, назвала Марина Лазебная: минимум по 1% от работодателя и сотрудника, но обсуждается модель и по 2%.

При этом дополнительной налоговой нагрузки не должна почувствовать ни компания, ни сотрудник.

"Люди не должны почувствовать нагрузки, это должно гарантировать государство", – отмечает глава Минсоцполитики.

Иными словами, на первых этапах это бремя ляжет на государственный бюджет. А значит, Минфин должен найти компенсаторы. По словам министра финансов, речь идет о 57 млрд грн в год.

"Надо выделить 15 фондов, которым будут доверять"

По состоянию на конец июня этого года в Государственном реестре финансовых учреждений числились 63 негосударственных пенсионных фонда. По словам Лазебной, не все они смогут принять участие в обязательном накопительном уровне. Для этого НПФ должны отвечать определенным требованиям, которые будут прописаны в законопроекте.

Почему 15, она никак не объясняет.

Как выплачивать пенсии: пожизненные VS единоразовые выплаты

Обсуждаются разные форматы пенсионных выплат при обязательном накопительном уровне: пожизненные пенсии, помесячные в течение 10 лет или разовая выплата в случае болезни.

"По выплатам мы поработали с депутатами и видим такую ​​схему. Во-первых, должны быть пожизненные пенсии для тех, у кого хороший накопительный счет. У кого накоплений недостаточно, можем предлагать одноразовые выплаты. Их люди имеют право использовать в случае болезни или другой критической ситуации", – объясняет Лазебная.

"Когда я вышла на рынок труда, я знала, что даже имея 5 лет страхового стажа, я могу выйти на пенсию в 55 лет (тогда было так) и иметь пенсию не менее 40% моей зарплаты, – вспоминает Лазебная. – Сегодня на пенсию можно выйти уже в 60 лет при условии наличия 35 лет полного стажа, и это будет 20% зарплаты".

"Это реалии, к которым надо готовиться", – подчеркивает глава Министерства соцполитики.

Кроме социальных вопросов, полноценная пенсионная реформа, вместе с обязательными накоплениями, даст толчок для экономического развития государства. Пенсионные накопления – это огромный ресурс для запуска фондового рынка. Кабинет министров анонсировал его еще в прошлом году.

Но какой формат реформы выберут в правительственных и парламентских кругах, станет ясно после публикации соответствующего законопроекта. Общество и участники финансового рынка в ожидании.

Дарина Паламар

Материал опубликован в рамках совместного проекта с компанией Лига.Пенсия, которая входит в группу компаний ЛИГА. Партнер не влияет на содержание материала.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.