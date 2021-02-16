Катастрофа с пенсиями в 7 картинках. Что будет, если ничего не изменить?

Через 30 лет 40% населения Украины составят пенсионеры, а количество украинцев в возрасте 85+ вырастет втрое – таков прогноз ООН для нашей страны на ближайшие десятилетия.

Какая жизнь ждет этих людей? Ожидания – неутешительны. Об этом говорит состояние украинской пенсионной системы, которая уже сейчас буквально трещит по швам.

LIGA.net составила 7 графиков о ситуации с пенсиями.

Жизнь украинского пенсионера: 3000 грн пенсии и хронические заболевания

Жизнь украинцев преклонного возраста можно описать двумя статистическими показателями.

- 90% пенсионеров не в состоянии оплатить себе даже базовые медицинские услуги, хотя и средний пенсионер имеет пять-шесть хронических заболеваний рассказала профессор Института геронтологии Вера Чайковская, выступая в конце января на Украинском пенсионном форуме.

- Около 80% одиноких пожилых украинцев живут за чертой бедности. Остальные могут позволить себе большее, но, как правило, только за счет поддержки детей.

Расходы пенсионеров на медицину

Категория граждан "85+" имеет самый высокий процент самоубийств среди всех возрастных групп добавляет директор Института психиатрии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирина Пинчук.

Согласно демографическому прогнозу ООН, через 30 лет таких людей станет в три раза больше. Каждый третий украинец будет пенсионером. К тому моменту Украина рискует войти в перечень 15 стран мира, где население пожилого возраста (60+) составит около 40% от общего числа жителей, отмечает Чайковская из Института геронтологии.

Доля населения 60+

Одна из причин старения населения – высокая смертность среди трудоспособного населения и детей, говорит директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Элла Либанова. Другая проблема – преждевременное старение. Согласно исследованию Института геронтологии, биологический возраст жителя Украины в среднем на пять лет выше, чем возраст по паспорту.

Несмотря на то, что старение – это общеевропейский тренд, демографические процессы в Украине имеют одну из худших динамик в Европе, отмечает Либанова.

Средняя продолжительность жизни в мире

Солидарных пенсий недостаточно. Почему?

В 2020 году средняя пенсия в Украине выросла на 14% до 3507 грн. По данным Министерства соцполитики, около 65% от общего количества украинских пенсионеров (6,5 млн человек) получают от государства менее 3000 грн в месяц.

Пенсии в Украине

По вертикали – количество получателей пенсий, млн человек

Пенсии для 11,2 млн пенсионеров формируются за счет взносов (Единый социальный взнос – 22% от трудового дохода) 13,2 млн официально трудоустроенных украинцев.

При этом в Украине насчитывается 29,6 млн граждан трудоспособного возраста (15-70 лет). В 2019 году официальных доходов не было у 11 млн трудоспособных украинцев, заявил на Пенсионном форуме глава Налоговой службы Алексей Любченко. 4 млн человек не имели никакого дохода в течение последних 10 лет, уточнил он.

По данным ГНС, в 2019 году "теневые" доходы населения составили 510 млрд гривень.

Сколько украинцев платят "пенсионные" налоги

Из-за плохой демографии и теневой экономики уже сейчас на одного работающего в Украине приходится содержание одного пенсионера.

Это приводит к тому, что коэффициент замещения, который показывает, какую долю доходов теряет человек после выходна на пенсию 28,7% (теряется 71,3% доходов). По прогнозу Минсоцполитики, к 2055 году этот показатель опустится до 18%. Еще в 2010-11 годах было 54%.

Государство надеется на накопительные пенсии

Для сравнения, в Нидерландах, чья пенсионная система считается одной из лучших в мире, коэффициент замещения составляет 80%.

В большинстве развитых стран мира пенсионные системы состоят из трех уровней – солидарного, обязательного накопительного и добровольного накопительного. В Украине существуют только два из них: от первого зависят выплаты 11,2 млн человек, накопления в негосударственных пенсионных фондах на третьем уровне формируют только 880 000 человек.

Украина уже 17 лет пытается ввести накопительные пенсии. Новый ориентир – 2023 год. Для этого Верховная Рада должна принять законы об обязательных пенсионных накоплениях №2683. Еще один закон на эту тему – о профессиональных накопительных пенсиях № 4408 (подробно о законопроектах и спорах вокруг них LIGA.net писала здесь).

Пенсионная реформа по-украински

Материал публикуется в рамках информационного партнерства с благотворительным фондом Let's Help