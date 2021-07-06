Крупнейший в мире пенсионный фонд получил $339 млрд прибыли

Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии (GPIF) заработал в прошлом году рекордные $339 млрд на инвестициях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные фонда.

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Финансовый результат GPIF (финансовый год закончился в марте 2021) стал максимальным с 2001 года, когда фонд стал управлять пенсионными активами Японии. Годовая доходность составила 25,15%, среднегодовая с 2001 года – 3,61%.

По данным фонда, инвестиции в зарубежные акции принесли ему доходность в 59,4%, акции локальных компаний – 41,6%, иностранные облигации – 7,1%, внутренние облигации – "минус" 0,7%.

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Японский техногигант Panasonic продал свою часть акций автопроизводителя Tesla в финансовом году, который окончился 31 марта 2021-го. Доля корпорации, которая также занимается производством аккумуляторов для электрокаров, в Tesla составляла $3,61 млрд.

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Сергей Шевчук

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