Рынок НПФ, КУА и администраторов. Кто управляет негосударственными пенсиями

По состоянию на начало февраля 2021 года, в Украине зарегистрировано 58 негосударственных пенсионных фондов, с суммарным количеством активов в 407,813 млн гривен, сообщает Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса.

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На рынке присутствует 306 компаний по управлению активов НПФ (КУА), а также 18 администраторов негосударственных пенсионных фондов.

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На конец квартала 2020 года в системе негосударственного пенсионного обеспечения принимало участие 673 400 человек.

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Согласно данным Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов, активы 48 из 55 негосударственных пенсионных фондов с начала 2020 года выросли на 20% до 1,9 млрд грн.

Ранее стало известно, 44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года.

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Юлия Кузнецова

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