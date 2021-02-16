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Рынок НПФ, КУА и администраторов. Кто управляет негосударственными пенсиями

16.02.2021, 19:20
Рынок НПФ, КУА и администраторов. Кто управляет негосударственными пенсиями - Фото
Фонд продает активы оптом

По состоянию на начало февраля 2021 года, в Украине зарегистрировано 58 негосударственных пенсионных фондов, с суммарным количеством активов в 407,813 млн гривен, сообщает Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса. 

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На рынке присутствует 306 компаний по управлению активов НПФ (КУА), а также 18 администраторов негосударственных пенсионных фондов. 

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На конец квартала 2020 года в системе негосударственного пенсионного обеспечения принимало участие  673 400 человек. 

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Юлия Кузнецова
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