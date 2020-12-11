Активы 48 негосударственных пенсионных фондов выросли на 20%. На чем зарабатывали

Активы 48 из 55 негосударственных пенсионных фондов с начала 2020 года выросли на 20% до 1,9 млрд грн (без учета активов корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ), свидетельствуют данные Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Фонды смогли нарастить активы за счет инвестирования активов преимущественно в недвижимость, еврооблигации, банковские металлы, валютные депозиты и долларовые ОВГЗ, говорится в отчете Ассоциации.

По итогам 9 месяцев, только 6 негосударственных пенсионных фондов продемонстрировали падение стоимости активов: открытый фонд Ника (-56,73%), профессиональный фонд Хлебный (- 30,59%), "Золотой век" (-8,79%),"Доверие-Украина" (- 3,27%), КПФ "Стирол"( -1,45%) и открытый НПФ "Украинская ощадная казна" (-0,29%).

Деятельность трех компаний: Стирол, Хлебный и Ника была заблокирована и повлекла за собой отмену лицензии по управлению активами.

В УААПФ отмечают, что советы вышеуказанных фондов, вопреки требованиям закона, не перезаключили договора с новыми КУА, а государственный регулятор НКЦБФР не повлиял на ситуацию .

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В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

44 негосударственных фонда выплатили 88,7 млн грн пенсий за первые три квартала 2020 года, сообщается на сайте Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Юлия Кузнецова

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