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В Украине хотят запустить проект накопительных пенсий на объектах большой приватизации

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 10:52
В Украине хотят запустить проект накопительных пенсий на объектах большой приватизации - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Министерство социальной политики предлагает ввести накопительные пенсионные программы на объектах большой приватизации. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?" во вторник, 28 сентября.

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"Развитие добровольных пенсионных накоплений требует изменений в действующее законодательство. Мы предлагаем два решения, которые на сегодняшний день являются важными. На этой неделе мы планируем передать один проект на рассмотрение Кабмина", – рассказала Лазебная.

Речь идет о пилотном проекте по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации. Планируется обязать новых владельцев этих объектов внедрения накопительных пенсионных программ. По словам главы Минсоцполитики, этот проект был согласован с ФГИУ и Минфином.

Второй проект касается социальных пакетов с накопительными пенсиями работников Национальной полиции и медицинских работников. В министерстве планируют ввести соцпакеты с накопительными пенсиями и для других категорий работников: учителей, военных и социальных работников.

"Такие проекты являются на самом деле эффективными государственными инвестициями. Пенсионные накопления для людей станут правилом, а не исключением", – подытожила Лазебная.

В Минсоцполитики добавляют, что сейчас в Украине работает система добровольных пенсионных накоплений: около 900 000 человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах и уже более 1 млрд грн дополнительных пенсий люди получили из этого фонда.

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Наталия Фреик
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Марина Лазебная накопительная пенсионная система накопительная пенсия
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