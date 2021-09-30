В Украине хотят запустить проект накопительных пенсий на объектах большой приватизации
Министерство социальной политики предлагает ввести накопительные пенсионные программы на объектах большой приватизации. Об этом сообщила глава Минсоцполитики Марина Лазебная на пресс-конференции "Накопительная пенсия – украинская мечта или реальность?" во вторник, 28 сентября.
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"Развитие добровольных пенсионных накоплений требует изменений в действующее законодательство. Мы предлагаем два решения, которые на сегодняшний день являются важными. На этой неделе мы планируем передать один проект на рассмотрение Кабмина", – рассказала Лазебная.
Речь идет о пилотном проекте по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации. Планируется обязать новых владельцев этих объектов внедрения накопительных пенсионных программ. По словам главы Минсоцполитики, этот проект был согласован с ФГИУ и Минфином.
Второй проект касается социальных пакетов с накопительными пенсиями работников Национальной полиции и медицинских работников. В министерстве планируют ввести соцпакеты с накопительными пенсиями и для других категорий работников: учителей, военных и социальных работников.
"Такие проекты являются на самом деле эффективными государственными инвестициями. Пенсионные накопления для людей станут правилом, а не исключением", – подытожила Лазебная.
В Минсоцполитики добавляют, что сейчас в Украине работает система добровольных пенсионных накоплений: около 900 000 человек имеют накопления в 60 негосударственных пенсионных фондах и уже более 1 млрд грн дополнительных пенсий люди получили из этого фонда.
- В Минсоцполитики рассчитывают, что закон об обязательной накопительной пенсии Верховная Рада примет уже этой осенью. В частности, обсуждаются пенсионные взносы от работодателя без налоговой нагрузки.
- 24 сентября Всемирный банк поддержал введение обязательных пенсионных накоплений в Украине с 2023 года.
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