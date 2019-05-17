Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Все по закону:

Коалиции больше нет. Зеленский не сможет распустить Раду
17.05.2019, 11:21

Дональд Трамп отчитался о доходах за прошлый год

Дональд Трамп отчитался о доходах за прошлый год

Американский президент заработал в прошлом году около $434 млн

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил около $434 млн, сообщает CNN.

Точная сумма заработка Трампа не приводится, поскольку доход с каждого его актива приведен в виде диапазона сумм.

Реклама

Всего на счету Дональда Трампа 552 актива, включая недвижимость, компании, ценные бумаги. Отель Trump International в Вашингтоне принес ему $40,8 млн дохода, а курорт в Мар-а-Лаго во Флориде - $22,7 млн.

Телеканал уточняет, что в целом доходы американского президента за год снизились - в 2017-м он заработал не менее $450 млн.

Forbes оценивает состояние Трампа в $3,1 млрд.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, декларация трампа, доход трампа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 