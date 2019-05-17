Дональд Трамп отчитался о доходах за прошлый год

Управление по правительственной этике США опубликовало финансовую выписку президента Дональда Трампа. Его доход за 2018 год составил около $434 млн, сообщает CNN.

Точная сумма заработка Трампа не приводится, поскольку доход с каждого его актива приведен в виде диапазона сумм.

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Всего на счету Дональда Трампа 552 актива, включая недвижимость, компании, ценные бумаги. Отель Trump International в Вашингтоне принес ему $40,8 млн дохода, а курорт в Мар-а-Лаго во Флориде - $22,7 млн.

Телеканал уточняет, что в целом доходы американского президента за год снизились - в 2017-м он заработал не менее $450 млн.

Forbes оценивает состояние Трампа в $3,1 млрд.