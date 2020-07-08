Карантин и покупки онлайн. Что и откуда заказывали украинцы в интернете

По данным платформы OLX, самыми дорогими покупками в период карантина стали ноутбуки, а заказы чаще всего отправляли из Киева

Портал OLX проанализировал, какие покупки в период карантина делали украинцы в интернете и из каких городов с использованием доставки от OLX эти посылки чаще всего отправлялись. За последние три месяца пользователи портала получили 712 068 посылок, 7% которых пересылались в пределах одного города. В остальных случаях самыми популярными городами по отправке стали Киев, Харьков и Одесса.

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Больше всего посылок - 20% или 130 500 отправлений - уехало из Киева. Притом исходящих посылок в столице оказалось в 1,5 раза больше, чем полученных. Из Харькова в период карантина было отправлено 55 600 посылок, а из Одессы - 36 100.

На карте "путешествий" товаров, купленных онлайн, Киев выглядит так. Большей частью жители столицы отправляли или заказывали товары из Харькова, Днепра, Львова, Николаева, Одессы и Запорожья.

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"Карта путешествий" посылок в/из Харькова. Чаще всего посылки путешествовали в Харьков или из него в Киев, Запорожье, Днепр, Одессу и Кривой Рог.

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И "маршруты" одесских посылок. Самыми популярными направлениями отправки-доставки стали маршруты, связанные с городами Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Львов.

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Что заказывали, или Крупные покупки с доставкой

Самый высокий средний чек в период последних трех месяцев был по:

- ноутбукам (4620 грн, заказывали из Кропивницкого)

- играм и приставкам (2980 грн, Ужгород)

- бытовой химии и продуктам питания (1080 и 2000 грн соответственно, Мариуполь)

- инструментам (1770 грн, Ужгород)

- телевизорам (1760 грн, Луцк)

- мото- и автозапчастям (по 1370 грн, Ужгород и Кропивницкий соответственно)

- принадлежностям для отдыха и спорта (1360 грн, Ужгород)

- товарам для ремонта и строительства (1200 грн, Кропивницкий)

- садовому инвентарю (1080 грн, Луцк)

- средствам по уходу за собой (760 грн, Львов).

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая

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