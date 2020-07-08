Карантин и покупки онлайн. Что и откуда заказывали украинцы в интернете
По данным платформы OLX, самыми дорогими покупками в период карантина стали ноутбуки, а заказы чаще всего отправляли из Киева
Портал OLX проанализировал, какие покупки в период карантина делали украинцы в интернете и из каких городов с использованием доставки от OLX эти посылки чаще всего отправлялись. За последние три месяца пользователи портала получили 712 068 посылок, 7% которых пересылались в пределах одного города. В остальных случаях самыми популярными городами по отправке стали Киев, Харьков и Одесса.
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Больше всего посылок - 20% или 130 500 отправлений - уехало из Киева. Притом исходящих посылок в столице оказалось в 1,5 раза больше, чем полученных. Из Харькова в период карантина было отправлено 55 600 посылок, а из Одессы - 36 100.
На карте "путешествий" товаров, купленных онлайн, Киев выглядит так. Большей частью жители столицы отправляли или заказывали товары из Харькова, Днепра, Львова, Николаева, Одессы и Запорожья.
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"Карта путешествий" посылок в/из Харькова. Чаще всего посылки путешествовали в Харьков или из него в Киев, Запорожье, Днепр, Одессу и Кривой Рог.
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И "маршруты" одесских посылок. Самыми популярными направлениями отправки-доставки стали маршруты, связанные с городами Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Львов.
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Что заказывали, или Крупные покупки с доставкой
Самый высокий средний чек в период последних трех месяцев был по:
- ноутбукам (4620 грн, заказывали из Кропивницкого)
- играм и приставкам (2980 грн, Ужгород)
- бытовой химии и продуктам питания (1080 и 2000 грн соответственно, Мариуполь)
- инструментам (1770 грн, Ужгород)
- телевизорам (1760 грн, Луцк)
- мото- и автозапчастям (по 1370 грн, Ужгород и Кропивницкий соответственно)
- принадлежностям для отдыха и спорта (1360 грн, Ужгород)
- товарам для ремонта и строительства (1200 грн, Кропивницкий)
- садовому инвентарю (1080 грн, Луцк)
- средствам по уходу за собой (760 грн, Львов).
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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"
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