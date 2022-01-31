Регулятор изменил правила отчетности по негосударственным пенсиям

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила новый порядок подачи страховыми компаниями отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Утвержденный порядок касается отчетности, предоставляемой страховщиком в НКЦБФР, а также отчетности, предоставляемой страховщиком лицам, заключившим с ним договоры страхования в системе негосударственного пенсионного обеспечения.

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В нормативном акте полностью прописаны все требования к участникам рынка, данные формы справок, отчетности и т.д.

Согласно документу, первым отчетным периодом для составления и предоставления отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению является I квартал 2022 года.

Первым отчетным периодом для составления и предоставления годовой отчетности, предоставляемой лицам, заключившим со страховщиком договоры страхования в системе негосударственного пенсионного обеспечения, является 2021 год.

Также регулятор признал утратившим силу распоряжение Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 15 февраля 2007 года №6817 "Об утверждении Положения об обнародовании страховщиками информации о договорах страхования, заключенных в системе негосударственного пенсионного обеспечения".

Порядок предоставления страховой организацией отчетности по негосударственному пенсионному обеспечению передан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Новые правила вступают в силу со дня их официальной публикации.

21 декабря 2021 года министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что при внедрении накопительной системы не будет дополнительной финансовой нагрузки на людей и бизнес.

В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

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Роман Брыль

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