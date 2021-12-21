Накопительные пенсии. Дополнительной финансовой нагрузки на бизнес не будет – Лазебная
При внедрении накопительной системы не будет дополнительной финансовой нагрузки на людей и бизнес. Об этом пишет в своем блоге министр социальной политики Марина Лазебная.
По ее словам, работодатели будут платить накопительные взносы в пользу своих работников за счет снижения единого социального взноса.
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Кроме того, Лазебная подчеркнула, что заставлять людей платить взносы никто не будет, но поощрять их делать это с помощью бонусных взносов от государства.
"На счет человека, который решит уплачивать взносы, государство дополнительно перечислит бонус в размере 100% от взноса человека. К тому же, взносы на накопительные пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором", – отметила министр.
Также она подчеркнула, что пенсионные накопления не будут "лежать на счете".
"Они будут сразу вкладываться в экономику страны и таким образом будут помогать экономике расти. Каждый участник системы пенсионных скоплений будет инвестором собственной страны и будет получать от собственных инвестиций доход", – отметила Лазебная.
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- В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.
- Всемирный банк поможет Украине с запуском администрирования системы обязательных накопительных пенсий с 2023 года.
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