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Накопительные пенсии. Дополнительной финансовой нагрузки на бизнес не будет – Лазебная

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 13:39
Накопительные пенсии. Дополнительной финансовой нагрузки на бизнес не будет – Лазебная - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

При внедрении накопительной системы не будет дополнительной финансовой нагрузки на людей и бизнес. Об этом пишет в своем блоге министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, работодатели будут платить накопительные взносы в пользу своих работников за счет снижения единого социального взноса.

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Кроме того, Лазебная подчеркнула, что заставлять людей платить взносы никто не будет, но поощрять их делать это с помощью бонусных взносов от государства.

"На счет человека, который решит уплачивать взносы, государство дополнительно перечислит бонус в размере 100% от взноса человека. К тому же, взносы на накопительные пенсии не облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором", – отметила министр.

Также она подчеркнула, что пенсионные накопления не будут "лежать на счете".

"Они будут сразу вкладываться в экономику страны и таким образом будут помогать экономике расти. Каждый участник системы пенсионных скоплений будет инвестором собственной страны и будет получать от собственных инвестиций доход", – отметила Лазебная.

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  • В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.
  • Всемирный банк поможет Украине с запуском администрирования системы обязательных накопительных пенсий с 2023 года.

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Юрий Тарасовский
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пенсионная реформа Марина Лазебная накопительная пенсия
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