Пенсионные накопления. Всемирный банк поможет Украине настроить бизнес-процессы

Министерство социальной политики хочет заручиться поддержкой Всемирного банка в процессе запуска администрирования системы обязательных накопительных пенсий. Об этом шла речь на встрече главы Минсоцполитики Марины Лазебной с представителями ВБ.

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Как сообщает пресс-служба министерства, стороны обсудили внедрение и развитие общеобязательной системы накопительного пенсионного обеспечения, а также инвестиции в развитие ее инфраструктуры.

Лазебная подчеркнула, что для запуска в сжатые сроки с 2023 года функций администрирования системы обязательных накопительных пенсий важна поддержка Всемирного банка. В частности, речь идет о быстром внедрении необходимых бизнес-процессов и IT-систем, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Также на встрече обсудили необходимость стимулировать новые источники поступлений для финансирования накопительной системы, применять для привлечения людей к самостоятельной уплате взносов механизм автозаписи с правом отказа, используя софинансирование от государства.

Лазебна отметила, что Минсоцполитики полностью поддерживает рекомендации Всемирного банка относительно важности не смешивать в одном учреждении функции государственного управления по администрированию системы обязательных накопительных пенсий с рыночной лицензированной деятельностью по администрированию накопительных фондов, в том числе и во время переходного этапа 2023-2026 годов.

Озвученные предложения предложено учесть при доработке законопроекта о внедрении общеобязательной системы накопительного пенсионного обеспечения ко второму чтению.

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В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

9 декабря Кабмин принял решение о введении накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации.

Верховная Рада увеличила с 15 до 30% необлагаемую налогом сумму отчислений, которую компания может вносить на пенсионный счет своего сотрудника в негосударственном пенсионном фонде.

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Юрий Тарасовский

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