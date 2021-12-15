Накопительные пенсии. Верховная Рада увеличила необлагаемую сумму взносов

Верховная Рада увеличила с 15 до 30% необлагаемую налогом сумму отчислений, которую компания может вносить на пенсионный счет своего сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Соответствующая норма содержится в принятом 14 декабря налоговом законопроекте №5376 (Закон о Дия Сити).

Читайте также: Дия City: что это, какие налоги и когда проект наконец заработает

Законопроектом внесены изменения в Налоговый кодекс в части пенсионных и страховых платежей.

Теперь сумма взносов, уплаченная работодателем-резидентом за свой счет по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика и/или по договорам добровольного медицинского страхования, с которой не будет взиматься налог, может составлять до 30% начисленной зарплаты такому работнику.

Также до 30% от суммы вознаграждения будет доступно для взносов резидентов Дия Сити по договорам негосударственного пенсионного обеспечения налогоплательщика – гиг-специалиста.

Читайте также: Как удвоить пенсию, или Что украинцы теряют без пенсионных накоплений

В Минфине заявляли, что украинцам не стоит рассчитывать на достойную пенсию, если она не будет включать накопления в негосударственных пенсионных фондах. Министр финансов Сергей Марченко считает, что пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года.

9 декабря Кабмин принял решение о введении накопительной пенсионной системы для работников предприятий крупной приватизации.

Читайте также: Вопрос на триллион: кому достанутся пенсионные накопления украинцев после реформы

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.