Средняя зарплата. Где в Украине женщины получают больше мужчин

Во втором квартале в Украине средняя зарплата мужчин в Украине составила 12 159 грн (в первом квартале – 12 438 грн), при этом лишь в Черновицкой области она была выше у женщин, чем у мужчин. Об этом сообщила Госслужба статистики.

Средняя зарплата женщин в Украине во втором квартале составила 9740 грн, что на 19,9% меньше, чем у мужчин (в первом квартале – 9785 грн, что на 21,3% меньше, чем у мужчин).

В Черновицкой области средняя зарплата мужчин во втором квартале составила 8332 грн (в первом квартале – 8532 грн), а у женщин – 8341 грн, то есть на 0,1% больше, чем у мужчин (в первом квартале – 8094 грн, или на 5,1% меньше, чем у мужчин).

В остальных регионах Украины средняя зарплата мужчин во втором квартале была выше, чем у женщин.

Наибольшим различие между заработками мужчин и женщин во втором квартале было в Донецкой области (15 178 грн и 9545 грн, то есть на 37,1%), в Днепропетровской области (12 978 грн и 9261 грн, на 28,6%) и в Запорожской области (12 689 грн и 9370 грн, на 26,2%).

Наименьшей разница между средними зарплатами мужчин и женщин во втором квартале была в Херсонской области (9333 грн и 8491 грн, на 9%), в Закарпатской области (10 031 грн и 9116 грн, на 9,1%), а также в Волынской области (9013 грн и 8084 грн, на 10,3%).

Самая высокая средняя зарплата в Украине (как у мужчин, так и у женщин) во втором квартале была в Киеве (16 786 грн и 14 606 грн, разница на 13%).

В июле средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 225 грн по сравнению с июнем – до 11 804 грн.

Задолженность по выплате зарплаты в Украине в июле увеличилась на 8,1% до 3,401 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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