Средняя зарплата в июле выросла на 225 грн

Средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле - 2020 года выросла на 225 грн по сравнению с предыдущим месяцем - до 11 804 грн. Об этом сообщает Госстат.

Реальная зарплата в июле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 5,1%, а к июню 2020 года - на 2,6%.

Наибольший рост средней зарплаты в июле по сравнению с июлем прошлого года был в Николаевской (на 13,6%), и Херсонской (на 13,1%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве (17 053 грн), самый низкий - в Черновицкой области (9 322грн).

В июле-2020 по сравнению с июлем 2019 года больше всего зарплата повысилась в сфере предоставления других услуг - на 33,5%, в здравоохранении и социальной защите – на 17,9%, информации и телекоммуникаций – на 14,4%.

Меньше всего росла зарплата в финансовой и страховой деятельности – на 4,6%, в строительстве – на 4,4% и в сфере оптовой и розничной торговле – на 3,8%.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на 1 июня.

Верховная Рада 25 августа изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

26 августа Кабмин повысил зарплаты бюджетникам с 1 сентября.

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Сергей Чигирь

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