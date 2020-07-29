Задолженность по выплате зарплаты в июне вновь выросла – Госстат

Задолженность по выплате заработной платы на 1 июля составила 3,146 млрд грн, что на 0,1% больше, чем на 1 июня. Об этом сообщила Госслужба статистики.

При этом задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в июне уменьшилась на 0,8% и на 1 июля составила 1,943 млрд грн.

Какова динамика задолженности по регионам

Наиболее существенное сокращение задолженности по выплате зарплаты в июне зафиксировано в Луганской (на 27,6% до 82,77 млн грн), Волынской (на 12,5% до 32,12 млн грн), Херсонской (на 8% до 35,4 млн грн), Сумской (на 6,4% до 336,96 млн грн), Полтавской (на 3,6% до 73,16 млн грн), Житомирской (на 3,1% до 17,9 млн грн), Донецкой (на 0,6% до 661,86 млн грн), Николаевской (на 0,2% до 51,97 млн грн) областях, а также в Киеве (на 1,9% до 291,75 млн грн).

Увеличение такой задолженности наблюдалось в Ровенской (на 41,2% до 14,36 млн грн), Черновицкой (на 24,1% до 4,68 млн грн), Львовской (на 14,7% до 84,74 млн грн), Запорожской (на 14% до 137,96 млн грн), Хмельницкой (на 13,3% до 11,42 млн грн), Тернопольской (на 11,3% до 34,3 млн грн), Черниговской (на 8,8% до 17,4 млн грн), Кировоградской (на 8,6% до 14,7 млн грн), Одесской (на 8,1% до 76,99 млн грн) областях.

Рост также был зафиксирован в Винницкой (на 7,6% до 16,14 млн грн), Закарпатской (на 6,4% до 4,8 млн грн), Киевской (на 4,4% до 160,14 млн грн), Днепропетровской (на 3,4% до 437,36 млн грн), Харьковской (на 2,1% до 468,48 млн грн), Ивано-Франковской (на 0,4% до 25,74 млн грн) и Черкасской (на 0,3% до 53,28 млн грн) областях.

Какова динамика по отраслям

Наиболее значительно задолженность по выплате зарплаты в июне сократилась в сфере предоставления других видов услуг (на 63% до 0,424 млн грн), в строительстве (на 12,5% до 44,3 млн грн), в оптовой и розничной торговле (на 11,8% до 27,6 млн грн).

Уменьшение задолженности также наблюдалось в сфере информации и телекоммуникаций (на 10% до 10,73 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности (на 9,9% до 226,59 млн грн), в сфере административного и вспомогательного обслуживания (на 2,7% до 15,72 млн грн).

Увеличилась задолженность по зарплате в июне в следующих отраслях: в сфере временного размещения и организации питания (на 25,3% до 8,44 млн грн), в здравоохранении (на 14,4% до 34,52 млн грн), в сельском хозяйстве (на 11,4% до 54,36 млн грн), в сфере искусства, спорта и развлечений (на 9,8% до 0,86 млн грн).

Также рост задолженности зафиксирован в сфере образования (на 7,9% до 19,14 млн грн), в сфере госуправления и обороны (на 4,2% до 5,9 млн грн), операций с недвижимостью (на 1,5% до 61 млн грн), на предприятиях промышленности (на 1,1% до 2,35 млрд грн), в финансовой и страховой деятельности (на 0,2% до 10,68 млн грн), на предприятиях транспорта и курьерской деятельности (на 0,1% до 278,2 млн грн).

В мае задолженность по выплате зарплаты выросла на 4,9% до 3,143 млрд грн.

В апреле такая задолженность выросла на 1,1% до 2,997 млрд грн.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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