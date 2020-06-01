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Задолженность по зарплатам в Украине приблизилась к 3 млрд грн

Задолженность по зарплатам в Украине приблизилась к 3 млрд грн
01.06.2020, 17:34

По данным Госстата, задолженность по зарплатам выросла за месяц на 1,1%

Задолженность компаний по заработной плате на 1 мая составила 2,997 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В сравнении с мартом этого года такая задолженность за апрель выросла на 1,1%, при этом задолженность сотрудникам экономически активных предприятий выросла на 0,3% и на 1 мая составила 1,822 млрд грн.

  • Несмотря на кризис, вызванный распространением коронавируса, реальная заработная плата в Украине в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась всего на 0,4%. Обвала удалось избежать благодаря низкой инфляции.
  • По прогнозам Минсоцполитики, по результатам 2020 года уровень бедности в Украине увеличится до 45%, что на 6,5% выше показателя 2019 года.
  • По данным опроса Gradus Research, в апреле украинцев в целом больше пугал обвал экономики, а в личном плане - коронавирус.
Дарья Мостовая
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зарплата статистика задолженность заработная плата
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