Задолженность по зарплатам в Украине приблизилась к 3 млрд грн

Задолженность компаний по заработной плате на 1 мая составила 2,997 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В сравнении с мартом этого года такая задолженность за апрель выросла на 1,1%, при этом задолженность сотрудникам экономически активных предприятий выросла на 0,3% и на 1 мая составила 1,822 млрд грн.

Несмотря на кризис, вызванный распространением коронавируса, реальная заработная плата в Украине в апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась всего на 0,4%. Обвала удалось избежать благодаря низкой инфляции.

По прогнозам Минсоцполитики, по результатам 2020 года уровень бедности в Украине увеличится до 45%, что на 6,5% выше показателя 2019 года.

По данным опроса Gradus Research, в апреле украинцев в целом больше пугал обвал экономики, а в личном плане - коронавирус.