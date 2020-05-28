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Коронакризис. Украина избежала обвала реальной зарплаты в апреле

Коронакризис. Украина избежала обвала реальной зарплаты в апреле
28.05.2020, 19:01

Украине удалось избежать обвала индекса реальной зарплаты благодаря низкой инфляции

Реальная заработная плата в Украине в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%, номинальная выросла на 1,6%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле составила 10 430 грн, что на 8,9% меньше, чем в марте (11 446 грн).

Самая высокая зарплата в апреле зафиксирована в Киеве - 15278 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7560 грн.

"Вот что низкая инфляция делает: фактически динамика зарплат в гривне, в долларе и в реальном выражении свелась в одну точку, около нуля. При других условно воображаемых кризисных обстоятельствах подобная динамика гривневых зарплат соответствовала бы падению на 10-15%", - отметил экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Он привел пример первого квартала кризисного 2009 года, когда индекс зарплат обвалился на 11-13%, а также второй квартал 2015 года, когда динамика реальных зарплат достигала минус 30%.

"А пока вполне бескровно, и вряд ли будет дальнейшее ухудшение. В этом отличии кроется главное заблуждение тех, кто срисовывал макропрогноз на этот год с 2008 или 2014-2015 годов", - написал Блинов у себя на странице в Facebook.

  • Средняя заработная плата в марте 2020 года составляла 11 446 грн, на 11,8% больше, чем в марте 2019 года.
  • По данным Госстата, инфляция в Украине в апреле к марту составляла 0,8%. По отношению к апрелю 2019-го замедлилась до 2,1%.

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Юрий Тарасовский
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