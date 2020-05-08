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Годовая инфляция замедлилась до 2,1% - Госстат

Годовая инфляция замедлилась до 2,1% - Госстат
08.05.2020, 16:34

Цены в апреле выросли на 0,8% по сравнению с мартом. В годовом измерении инфляция замедлилась до 2,1%

Потребительские цены в Украине в апреле выросли на 0,8% по сравнению с мартом. По отношению к апрелю 2019-го инфляция замедлилась до 2,1%. Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в апреле упала до 0,4% после скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд.

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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в апреле на 2,1%. Больше всего (на 18,0% и 12,8%) подорожали гречневые крупы и фрукты. На 9,4-1,1% выросли цены на яйца, сахар, овощи, свинину, рис, говядину, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 2,6% и 1,3% подешевели мясо птицы и сало.

На 3,2% снизились тарифы на жилье, воду, электроэнергию и газ, что в основном произошло за счет удешевления газа на 11,9% и горячей воды на 5,3%, пояснили в Госстате.

В сфере здравоохранения цены выросли на 2,1% в первую очередь за счет подорожания фармацевтической продукции на 2,9%, говорят в ведомстве.

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Марина Кучук
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инфляция Госстат карантин коронавирус
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